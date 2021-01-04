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Aktüel Seyhan Nehri'ne düşen kişiyi işçiler kurtardı
Aktüel

Seyhan Nehri'ne düşen kişiyi işçiler kurtardı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 09:59:53 -
Seyhan Nehri'ne düşen kişiyi işçiler kurtardı

ADANA (AA) - Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kişiyi, köprü inşaatında çalışan işçiler kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta yürüyüş yapan Alaattin Yer, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü.

Suda kısa süre çırpınan Yer, demir parmaklıklardan tutunarak çevredekilerden yardım istedi.

Durumu fark eden köprü inşaatında çalışan işçiler, Yer'i, tutunduğu yerden çıkartarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çimenlik alana yatarak bir süre sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen Yer, çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğunu, bir süre yürüyüş yaptıktan sonra dengesini kaybederek suya düştüğünü, bunun üzerine çevreden yardım istediğini belirtti.

Ambulansın olay yerine gelmesinin ardından ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Yer, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Suya düşen Yer'i kurtaran işçilerden Melih Öter de kurtarma anını şöyle anlattı:

"Köprü inşaatında çalışırken bağırma sesleri duyduk. Nehrin karşı yakasındakiler bize, 'Biri suya düştü. Yardım edin.' seslendi. Biz de elimizdeki işi bırakarak yardıma koştuk. Baktık biri suyun içerisinde demirlerden tutunuyordu. Sudan çıkartıp polise haber verdik."



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