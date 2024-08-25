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Yerel Seyhan Barajı'nda kuraklık alarmı: Sular 500 metre çekildi!
Yerel

Seyhan Barajı'nda kuraklık alarmı: Sular 500 metre çekildi!

Yeniakit Publisher
2024-08-25 10:51:55 - 2024-08-25 10:51:54

Adana’da kuraklık nedeniyle Seyhan Baraj Gölü’nde su seviyesi kıyıdan 500 metre çekildi. Göl ortasında bulunan ve normalde sandallarla gidilen adaya vatandaşlar, bu kez yaya olarak ulaştı. Otomobiliyle adaya gitmek isteyenler ise bataklığa saplandı.

Türkiye’nin en büyük ve en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Adana’da kuraklık her geçen gün kendisini hissettiriyor.

Önce çiftçilere uyarı yapıldı sonra sular çekildi

Geçtiğimiz haftalarda yağmur yağmamasından dolayı Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği tarafından çiftçilere güzlük ekim yapmamaları yönünde resmi bir uyarı yapıldı.

Sular 500 metre çekildi

Bu hafta da hem sulamada hem de enerjide kullanılan Seyhan Baraj Gölü’nde sular yaklaşık 500 metre çekildi.

Sevgi yolu ortaya çıktı

Hal böyle olunca gölün ortasındaki Sevgi Adası’na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı. Hafta sonu tatilini dışarıda geçirmek isteyenler, normalde sandallarla gidilen adaya bu kez yürüyerek gittiler. Ayrıca DSİ tarafından boğulmalar ve güvenlik gerekçesiyle adaya bağlantı yolu belirli bölümlerde kesilerek araç trafiği için kapatıldı. Bazı kişiler fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirirken bazıları da adanın kenarından göle girerek keyifli vakit geçirdi.
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Otomobil bataklığa saplandı

Bu sırada uyarılara rağmen otomobiliyle adaya gitmeye çalışan bir vatandaşın ise otomobili bataklığa saplandı. Otomobilini kendi imkanlarıyla çıkartamayan vatandaş çekici yardımıyla otomobilini bataklıktan kurtardı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

“Suların çekilmesini de biz fırsat bildik”

Eşiyle birlikte adaya yürüyen Ali Kalaycı, “Adana’nın bütün güzelliklerden faydalanıyoruz. Kuraklık nedeniyle sular kesildi. Suların çekilmesini de biz fırsat bildik ve adaya gittik. Motosikletle adaya gidemedik ama yürüdük. Oraya gidebilecek bir yol olmasını isteriz” dedi.

“Adaya yürüyerek gitsinler”

Akay Alper isimli vatandaş ise her gün birçok kişinin bataklığa saplandığını anlatarak, “İnsanlar burada uyarıları dinlemiyor. Normal şartlarda buraya giriş yasak. Yaz aylarında kuraklık nedeniyle sular çekiliyor. Buraya araçlarıyla insanlar gelmesin. Yürüyerek gitsinler. Biz gelenleri uyarıyoruz ama kimse dinlemiyor” ifadelerini kullandı.

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