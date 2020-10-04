Şeyh Subhi Tufeyli'den Erdoğan'a övgü

Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin konuşan Şeyh Subhi Tufeyli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın yanında durarak takındığı tavrı övdü.

Tufeyli sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı görüntüde, "Evet, Fransızları Libya'dan kovarken Erdoğan'ın yanındaydım. Azerbaycan konusunda da Erdoğan'ın yanındayım. Bu yaptığı nedeniyle de onu tebrik ediyorum. Hepimizin böyle davranması gerek" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın yanında durduğunu belirten Tufeyli, İran’ın arabuluculuktan, Rusya’nın da diyalogdan yana olduğunu vurguladı.

‘’Ermenistan işgalci bir ülke" diyen Tufeyli, Erdoğan’ın en büyük destekçisi olduğunu belirtti.