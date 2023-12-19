Şeyh Said tartışmalarına Halil Konakçı Hoca da katıldı! Şeyh Said şehid olan bir Müslümandır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “hain” dediği, iktidar ortağı HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “şehit” ilan ettiği Şeyh Said sağı ikiye böldü.

Son açıklama da iktidar yanlısı ifadeleriyle dikkat çeken Diyanet İmamı Halil Konakcı’dan geldi.

Bir sohbetinde Şeyh Said’i savunan Konakcı, “Şeyh Said efendi bir hain değil bir çok vesika ile ispatlandığı üzere sadece yıkılan dini değerlerini korumaya çalışan ve bu uğurda şehid olan bir Müslümandır” ifadelerini kullandı.