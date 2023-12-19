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Sosyal Medya Şeyh Said tartışmalarına Halil Konakçı Hoca da katıldı! Şeyh Said şehid olan bir Müslümandır
Sosyal Medya

Şeyh Said tartışmalarına Halil Konakçı Hoca da katıldı! Şeyh Said şehid olan bir Müslümandır

Yeniakit Publisher
2023-12-19 08:58:00 -

Kamuoyunda bir süredir devam eden Şeyh Said tartışmasına Diyanet İmamı Halil Konakcı da katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “hain” dediği, iktidar ortağı HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “şehit” ilan ettiği Şeyh Said sağı ikiye böldü.

Son açıklama da iktidar yanlısı ifadeleriyle dikkat çeken Diyanet İmamı Halil Konakcı’dan geldi.

Bir sohbetinde Şeyh Said’i savunan Konakcı, “Şeyh Said efendi bir hain değil bir çok vesika ile ispatlandığı üzere sadece yıkılan dini değerlerini korumaya çalışan ve bu uğurda şehid olan bir Müslümandır” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Coskunakademi

 bunu Bahceliye de şöyle

Ne demek lazim

Suc unsuru varsa güvenlik guclerı sayin savcilarimiz gerekeni yapar
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