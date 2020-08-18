Şeyh Raid Salah’ın tutuklanmasına sert tepki! Adaletsizlikle inşa edilen bir devlet çökmeye mahkûmdur

Siyonist İsrail’in Filistin topraklarında zulmü sürüyor. Dünyanın gözü önünde Filistin halkına kadın, çocuk demeden şiddet uygulayan, Müslümanların ibadetine dahi engel olan İsrail, son olarak geçtiğimiz gün de Filistin Direniş Hareketi’nin en önemli şahsiyeti olan Şeyh Raid Salah’ı cezaevine koydu. 1948’de işgal edilmiş bölgedeki Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 10 Şubat’ta çıkarılan 17 ay hapis cezasını çekmek üzere Hayfa yakınındaki El-Celime Hapishanesi’ne girdi.

“Mazlumları yakan ateş onları da yakacaktır”

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine dün 17 aylık fiili hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim olan Şeyh Raid Salah, ‘Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum. Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem şehadettir. Kudüs özgür oluncaya dek mücadele sürecek’ diyerek metaneti ve metin duruşu ile Filistin davasını yüreğinde taşıyanlar ve Filistinli gençler için örnektir. Katil ve zalim İsrail o kadar korkak ve ödlek ki Firavun misali daha ana kucağındaki bebekleri, annelerini ve yaşlıları hedef alıyor. Mazlumların evlerini, yurtlarını, topraklarını işgal etmeyi hedefleyen, haksızlık ve adaletsizlik üzerine inşa edilen bir devlet çökmeye mahkumdur. Şunu kimse unutmasın, Ortadoğu’da, Kudüs’te veya dünyanın herhangi bir yerinde mazlumları, mustazafları yakan ateş bir gün onlarıda bulacaktır. Zulüm ile abad olunmayacağı, olunamayacağı sünnetullah ile sabittir. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar da bu mücadele devam edecektir. Bir insanın dahi kendini güvende ve umutlu hissetmediği bir dünyada hiç kimsenin ve hiçbir yerin, kendini bu tehlikeli sürecin dışında tutamayacağı da açıktır. Rüzgar ekenler bir gün fırtına biçerler. İsrail’in zulüm, işgal ve yağma politikalarına destek veren ABD ve Batılı ülkelerde yaşanan sokak olayları, yağmalamalar, korku ve dehşet görüntülerinin benzerleri bir gün mutlaka İsrail’de de yaşanacaktır” şeklinde konuştu.

İsrail hukuku çiğnemekten hiçbir zaman geri kalmadı

Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fevzi Konaç da, “Yıllardır ne Filistin’de yaşanan zulüm tükendi, ne de Kudüs’le ilgili olarak yaşanan dram ve gözyaşı sona erdi. Dolayısıyla yeryüzünde hakim olduğunu zannettiğimiz hukukun aslında İsrail ve onu koruyan Amerika eliyle Filistin topraklarında hiçbir zaman olmadığına yaklaşık 25-30 yıldır şahitlik ediyorum. Hukukun evrensel anlamda Filistin topraklarında hiçbir zaman geçerli olmadığı dönemleri yaşamış biri olarak, son yaşanan mahkeme kararıyla beraber 17 ay tekrar cezaevine giren Şeyh Raid Salah’ın yaşadığını da ne garipsiyorum, ne de şaşırıyorum. Sebebi de, o topraklarda uluslararası hukukun hiçbir zaman hakim olmayışıdır. Bölgede yaşanan tüm hadiselerin temelinde İsrail’in güvenliği vardır. İsrail kendi güvenliği için o bölgede yaşayan insanların hukuklarını çiğnemekten hiçbir dönemde geri kalmamıştır. Dolayısıyla bu son yaşanan hadisede Filistin Direniş Hareketi’nin en önemli şahsiyeti olan Şeyh Raid Salah’ın cezaevinde bulundurulması, Kudüs’ün özgürlüğü, Filistin’in bağımsızlığı anlamında İsrail’in güvencesidir. Orada yaşanan her hadise bir şekliyle onların bu coğrafyadaki hedeflerine, amaçlarına gidilen yolda hukukun içerisinde kalıp kalmamak hiç önemli olmadan yaptıkları bir zulümdür ve bu anlamda yaşanan hadise beni şaşırtmadı. Gün geçmiyor ki bir Filistinli kardeşimiz şehit edilmesin, gün geçmiyor ki yalan, yanlış hukuk kuralları çiğnenerek bir kardeşimizin evi yıkılmasın. Küçücük yaştaki çocuklar bir anlamda gözaltına alınıp, cezaevine konulmasın. Onlar hedefleriyle ilgili olarak adım adım Kudüs ve civarında, Filistin topraklarında istedikleri noktaya gelmek amacıyla ellerinden geleni yapıyorlar ama yeryüzünde bu mazlumların hukukunu koruyacak bir düzen olmadığı için bir şekliyle de bu zulüm devam ediyor. Şeyh Raid Salah’ın yaşadığı da bugün bizi şaşırtıyor, İsrail orada kurulduğundan beri yaklaşık 70 yıldır süren zulümler bizi şaşırtmıyor. Hedef belli, amaç belli” ifadelerini kullandı.