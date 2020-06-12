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Şeyh Muhammed Selim Sevgili vefat etti

Medine-i Münevvere’de yaşayan ve hayatıyla yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle İslam'a çokça hizmette bulunan Şeyh Muhammed Selim Sevgili hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 03:07:00 -
Şeyh Muhammed Selim Sevgili vefat etti

20 yıldır Peygamber (sav) Şehri Medine-i Münevvere’de yaşayan Siirt'in Kurtalan ilçesinin Zokayd eşrafından Şeyh Muhammed Selim Sevgili, bir süredir akciğer rahatsızlığı ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi görmekteydi.

Medine’de bir hastanede tedavi görmekte olan Şeyh Muhammed Selim, bu sabah yaşamını yitirdi. Medine’ye defnedilecek olan Şeyh Muhammed Selim Sevgili, 85 yaşındaydı.

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