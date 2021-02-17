Şeyh Al-Assimi anlattı: Müminler karamsarlıktan neden uzak durmalı?

"Allah (cc) 'Hiç şüphesiz, her zorlukla beraber bir kolaylık da vardır.' buyuruyor." diyen Şeyh Al-Assimi, "Allah (cc) onlara umut verici müjdeleri tam da karamsarlığın ortasında gönderir ki, insanların umutları, yaşama gücü kalsın. Bugün kendi ülkelerimizde, sürekli olarak şöyle seslenip duruyoruz. 'Bunalım yaşıyoruz, hayat şartları pahalandı' Bunalımın her türlüsünü biliyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Dikkat edin kardeşlerim; ağzınızdan öyle bir kelime çıkar ki; gider Müslümanların tüm şevkini kırar, insanların ruhunda karamsarlık oluşturur. Mümin bir kişi karamsar olmaz; asla olamaz!" ifadelerini kullandı.

'Umut Allah'a imandan türer'

Efendimiz'in (SAV) hayatından örnekler veren Şey Adham Al-Assimi, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hayatında karamsarlığı ima eden tek bir kelime bulamazsınız. 60'tan fazla fiili savaşa katılmasına rağmen, karamsarlıkla alakalı tek bir kelime söylememiştir. Bir söz hoşuma gitti, lütfen bunu ezberleyin. 'Karamsarlık inkar ve küfürden, umutsa Allah'a imandan türer' Eğer Mümin isen, umudun var demektir. Peygamber Efendimiz (SAV) buyuruyor ki, 'Hastalığın, takdir olmaksızın kendiliğinden bulaşması ve uğursuzluk da yoktur. Ben hayra yormayı tercih ederim' " dedi.

'Ashabı Efendimiz'in (SAV) sürekli gülümsediğine şahit oldu'

Şeyh Al Assimi sözlerine şöyle devam etti:

"Allah (cc) buyuruyor ki; 'Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin; çünkü inkar eden kafirlerden başkası, Allah'ın rahmetinden ümit kesmez' Değerli kardeşlerim, bizle Mümin değil miyiz? Müminler için Allah, bütün müjdelerin kaynağıdır. Şeytan ise tüm karamsarlıkların kaynağıdır. Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an diyor ki; 'Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür' Fiyatlar artacak, ekmek bulamayacaksınız, dolar 10 lira olacak, benzine ulaşamayacaksınız, mazot yok vs. Bazı Müslüman kardeşlerimiz, sanki gelecek ellerinin arasındaymış gibi bu tür cümleler kurup söylüyorlar. Her şeyin Allah'ın elinde olduğunu unuttuk, onun izni ve iradesi olamadan hiçbir şeyin kıpırdamayacağını da dikkate almıyoruz! Başımızın tacı Peygamber Efendimiz'den (SAV) biliyorum ki; hayatı boyunca sürekli umutla yaşadı. Ashabı onun sürekli gülümsediğini görmüşlerdir."