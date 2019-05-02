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Seydişehir’de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı Ortakaraören Mahallesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:31
Seydişehir’de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı Ortakaraören Mahallesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.


Ortakaraören Ortaokulu tarafından düzenlenen serginin açılış kurdelesi Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Vekili Harun Camcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılış sonrası sergiyi gezen misafirlere, görevli öğretmen ve öğrenciler tarafından proje ve eserlerin tanıtımı yapıldı. TÜBİTAK tarafından maddi destek verilerek açılan bilim fuarının yanı sıra okul bahçesinde öğretim yılı boyunca okulda yapılan farklı aktiviteler sergilendi. Yapılan çalışmaların güzel çalışmalar olduğunu kaydeden Kaymakam Aydın Erdoğan, “Fuarda proje üreten öğrenciler ilerde mutlaka başarılı olacaklar, bu nedenle bilim fuarlarını önemsiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Belediye Başkanı Vekili Harun Camcı da “Bu tür programların çocuklarımızın bilimsel özelliklerini öne çıkaracağını düşünüyorum. Bundan dolayı programı hazırlayan öğretmenlerimize ve gençlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:31
  1. bilim
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