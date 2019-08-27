0553 313 94 23

Seydişehir’de merkezdeki kokereç tezgahları kaldırıldı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda faaliyet gösteren kokoreç tezgahlarını şehir merkezinden kaldırdı.

27 Ağustos 2019 Salı 12:02
Seydişehir’de merkezdeki kokereç tezgahları kaldırıldı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda faaliyet gösteren kokoreç tezgahlarını şehir merkezinden kaldırdı.


Vatandaşlardan gelen şikayet ve istek doğrultusunda böyle bir uygulamayı faaliyet geçirdiklerini kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Şehir içinde bulunan ve akşam saatlerinden, gece geç saatlere kadar devam eden kokoreç tezgahları için vatandaşlarımızdan belediyemize ve İlçe Kaymakamlığımıza yoğun şikayetler geliyordu. Çoğunluğunun çevresel ve görsel anlamda şikayetçi olduğu kokoreç tezgahları şehir dışına taşınarak belirli bir statüye kavuşturuldu" dedi.


Kokoreççiler ile yapılan görüşmeler sonrasında kendilerine belirlenen Dörtyol Kavşağı ve Otogar TÜV kavşağında yerleri kura ile belirlendiğini belirten Başkan Tutal, “Kokoreççi esnafının duman ve kokudan pencerelerini açamadıklarını, gürültüden uyuyamadıklarını söyleyerek şikayette bulunan vatandaşların talebine Seydişehir Belediyesi cevap vermiş oldu. Belediyemiz tarafından kendilerine ayrılan yerlerde gerekli düzenlemeler yapılarak seyyar kokoreççiler çalışmalarına başladı" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, yapılan inceleme sonucu tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
    1. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla..
    2. Kayserili izciler Malazgirt’te
    3. ESOGÜ Türk Halk Dansları Topluluğu..
    4. Erzurum’da 3,7 büyüklüğünde deprem
    5. İran Dışişleri Bakanı Zarif: “ABD..
    6. Evlerin arasındaki ot yangını korkuttu
    7. Müzelere 4,5 yılda 1 milyon 116 bin..
    8. FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü,..
    9. İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay..
    10. FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü,..
    11. İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay..
    12. Çaykur Rizespor'da El Kabir ameliyat..
    13. Milli güreşçi Kayışdağ'ın hedefi..
    14. Erzurum'da şiddetli sağanak ve dolu
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
    16. Seydişehir’de merkezdeki kokereç..
    17. QNB Finansbank Yelken Takımı'ndan..
    18. Paraşütler gökyüzünde süzülecek
    19. Karaca: “Markası ve üreticisi belli..
    20. GSO ile ATSO arasında kardeş oda..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!