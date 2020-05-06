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Aktüel

Seydikemer’de feci kaza: 2 ölü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 00:11:17 -
Seydikemer’de feci kaza: 2 ölü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 2 kişi öldü. Kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kaza, Fethiye–Antalya karayolu Saklıkent kavşağında meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki 34 FF 7787 plakalı kamyon, Hilmi Sert (60) idaresindeki 07 D 4341 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Sert ile yolcu olarak bulunan Canser Zeytinci (62) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslar ile Fethiye’deki hastanelere kaldırılan Sert ile Zeytinci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde, kavşağa kontrolsüz giren otomobile, ana yoldan gelen kamyonun çarpma anı yansıdı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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