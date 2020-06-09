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Aktüel

Seydikemer’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:10:14 -
Seydikemer’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.


Seydikemer’in Bağlıağaç Mahallesi Kavacık mevkisindeki ormanlık alanda bugün saat 14.00 sırlarında yangın başladı. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale edildi. Helikopter desteği ile ekiplerin anında müdahalesiyle yangın, yayılmadan kontrol altına alındı.


Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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