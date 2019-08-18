0553 313 94 23

Seydikemer Süper Enduro Yarışı yapıldı

- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır anısına gerçekleştirilen etkinliğe, 50 sporcu katıldı

18 Ağustos 2019 Pazar 18:05
Seydikemer Süper Enduro Yarışı yapıldı


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır anısına düzenlenen Süper Enduro Yarışı, 8 ilden 50 motosikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seydikemer Belediyesi ile Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğinde organize edilen yarışlarda 50 sporcu, Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda oluşturulan bin 150 metrelik parkurda, toprak tepelerin, kütüklerin, kamyon lastiklerinin, odun parçalarının üzerinden ve kayalıkların arasından geçti.

Zorlu parkurda bazı sporcular zaman zaman güç anlar yaşarken, bazıları da düştü. Düşen sporculara çevredeki görevliler yardım etti.

Yarışta, "Hobi 1" kategorisinde İsmail Cantekin, "Hobi 2" kategorisinde Şaban Özdemir, "Genç" kategorisinde Kemal Durusoy, "Usta" kategorisinde Gökhan Kart, "Veteran" kategorisinde İbrahim Duraman, "Prestij ve GP" kategorisinde ise Emre Coşar birinci oldu.

Yarışın ardından, özel olarak yaptırılan ve üzerinde Şehit Süleyman Yasir Ağır'ın fotoğrafının bulunduğu kupalar, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, şehidin babası Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır ile kardeşleri tarafından verildi.

Şehit babası Ramazan Ağır yaptığı konuşmada, etkinlik dolayısıyla onur duyduklarını ifade etti.

Oğlunun vatanını çok sevdiğini vurgulayan Ağır, "Oğlum eve her gelişinde büyük bir bayrak getirirdi. Şehit olmadan da bayrak getirdi. 'Oğlum her gelişinde eve bayrak mı getirilir?' demiştim. O da bana, 'Baba bayrak aşktır.' demişti. Rabbim şehadetini kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ilkini düzenledikleri yarışın ikincisini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Bu sene yarış şehidimizin anısına yapıldığı için büyük bir anlam taşıyor. Allah şehitlerimizden razı olsun. Bu vatan, millet ve bayrak için gözlerini kırpmadan şehit oldular. Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır, 14 Temmuz'da Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşmüştü.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 18:05
  1. Muğla
  2. Seydikemer
  3. Süper enduro
  4. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır
  5. Yakup Otgöz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çad'da kısmı olağanüstü hal
    1. Çad'da kısmı olağanüstü hal
    2. TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Altınordu: 0
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet..
    4. Milli güreşçi Kerem Kamal, dünya..
    5. Zehir tacirlerinin oyununu jandarma..
    6. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası..
    7. Urla’daki yangına belediye başkanı da..
    8. Kamyonet kasasında 23 işçi taşıyan..
    9. Bakan Kasapoğlu’ndan Yasmani Copello..
    10. Dengesini kaybedip Haliç Köprüsü’nden..
    11. Engin Altan Düzyatan'ın son hali..
    12. Dilipak: Uyarılara kulak..
    13. Bakan Dönmez: “Doğu Akdeniz tüm..
    14. Annesinin kurtarmak için öldüğü kızı..
    15. Uşak Süpermoto Pistinde Drift..
    16. "İran donanması, alıkonulan petrol..
    17. Bakan Yardımcısı Ahmet Koca’nın acı..
    18. Ürdün'den uluslararası topluma,..
    19. (ÖZEL) Gölette erkek cesedi bulundu
    20. Seydikemer Süper Enduro Yarışı yapıldı
    21. İran’dan ABD’nin güvenli bölge planına..
    22. Ömer Çelik: Bu ölçekte bilgisizlik CHP..
    23. ’Gece Kartalları’ 4,8 milyon avroluk..
    24. Boksta Polonya ile ikili kamp sona erdi
    25. Ali Çetin: Kazanacağımızı biliyordum
    26. İran’ın Grace 1 adlı gemisi bu gece..
    27. Fransa, Open Arms’dan 40 mülteciyi..
    28. Şişli'de uyuşturucu operasyonu
    29. Mevlüt Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu'na..
    30. İstanbul’da geniş kapsamlı narkotik..
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım