Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, esnafa maske ve uyarı levhaları dağıttı

Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi esnafına maske ve iş yerlerine asılmak üzere uyarı levhaları dağıttı. Kentte bulunan diğer esnaflara maske dağıtılacağı bildirildi.

Sanayi esnafına paketler halinde tıbbi maske dağıtan oda başkanı Harun Sağır, salgının önüne geçilmesinde koronavirüs tedbirlerine uyulmasının önemine dikkat çekti. İlçede 1330 esnafa 4 bin maske dağıtımı dağıtılacağını söylene Sağır “Esnaf yaşarsa, Devlet yaşar, Esnaflarımız için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğini” belirti.

Koronavirüs tedbirlerini ilçedeki esnaflarla 3’er adet yıkanabilir maske dağıtıldığını ifade eden Başkan Hakan Sağır "Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ülkemizi de olumsuz yönde etkiledi. Bundan en çok etkilenen kesim esnaflar oldu. İşyerlerini Seydikemer’de kapatan yaklaşık dört yüzün üzerinde esnaf oldu. Bu esnaflarımız normalleşme takvimiyle birlikte yavaş, yavaş açılıyor. Vatandaşlarımızın sokağa çıkma konusunda ekonomik sıkıntılar noktasında çekinceleri var. Esnaflarımız kapalı olarak geçirdikleri 3 aylık süreci toparlamanın peşinde. Yanlarında çalışan sigortalı personelin sigortaları devam etti ve harçlıklarını verdiler. Esnaf ekonominin barometresi. Esnaf ayakta olursa devlet ayakta olur. Bizde Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak mümkün olduğunca esnaflarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Gece gündüz saat mefhumu gözetmeden onlarla birlikte onların derdiyle dertlenip, sevinçlerine ortak olmaya çalışıyoruz" dedi.

Seydikemer halkının uyarılara uymaya devam etmesini ve sosyal mesafe kuralını riayet etmesini isteyen Harun Sağır, "vatandaşlarımız mümkün mertebe 3 harfli mağazalardan uzak dursun. Bizim esnaflarımıza destek versinler. Bizim esnaflarımız 24 saat bizim içimizde. Onların yaşaması demek, Seydikemer’in ülkenin yaşaması demek. Ben gösterdikleri teveccühten ötürü bütün seydikemer esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlara dert zeval vermesin. Sağlık mutluluk içerisinde esnaflık faaliyetlerini sürdürmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sanayi esnafları ise ’’Başkanımız her zaman bizlerin yanında. Her zaman ziyaretimize geliyor. Bizler odamıza başkanımızın yanına gideme sekte, Başkanımız telefonla dahi tüm sorunlarımızı dinleyip çözüme kavuşturuyor. Allah Başkanımızdan razı olsun. Maskemizi dahi dağıtıyor" diyerek teşekkür ettiler.