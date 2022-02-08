Seyda Muhammed Konyevi halifeleri kimler?

Türkiye'nin tanınan alimlerinden ve nakşibendi mürşidlerinden Seyda Muhammed Konyevi hazretlerinin vefat ettiği açıklandı. Allah dostlarından olan Seyda Muhammet Konyevi Hazretleri akciğer iltihaplanması hastalığının tedavisi için İstanbul’a gelmişti. Seyda Muhammed Konyevi hazretleri korona testi pozitif çıktığından, akciğer iltihaplanması konusundaki ilaç tedavisine başlanılmamıştı.

Seyda Muhammet Konyevi neden öldü, ölüm nedeni ne?

Seyda Muhammed Konyevi’nin evladı aynı zamanda halifesi olan Feyzullah Konyevi yaptığı açkılamada, “Durumu her zamankinden çok farklı değil. Çok az da olsa bir canlılık hissediliyor. Yorgunluk hali, halsizlik hali sürekli var. Karaciğerinden dolayı özellikle. Tanı bir hafta önce konuldu. Korona testi pozitif çıktığı için tedavi yapılamıyor. Tedavinin yapılabilmesi için kovid testinin negatif çıkması lazım. İki günde bir test yapılıyor. Negatif çıkana kadar. İnşaallah dua edin. Testi negatif çıkar çıkmaz, doktorların öngördüğü ilaç tedavisi ile tedaviye başlanılacak.” demişti.

Seyda Muhammed Konyevi’nin kaç halifesi var?

Seyda Muhammed Konyevi hazretlerin halifeleri kimler? Seyda Muhammed Konyevi hazretlerinin halifeleri: M.Feyzullah Konyevi, Abdüllatif Efendi, Seyda Molla Ahmed ve Seyyid İbrahim Hakkı (Mekki) Seyda Konyevi hazretlerinin halifeleridir.