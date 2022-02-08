Seyda Muhammed Konyevi cenazesi ne zaman kalkacak?
Seyda Muhammed Konyevi nerede yaşıyordu? Seyda Muhammed Konyev’nin köyü neresi? Allah dostlarının büyüklerinden Sultan Seyyid Muhammed Raşid (k.s) halifelerinden Nakşibendi Şeyhi Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri vefat etti. Seyda Muhammed Konyevi’nin vefatı sonrası Seyda Hazretlerinin cenaze törenine katılmak isteyenler Seyda Muhammed Konyevi nerede yaşıyordu? Seyda Muhammed Konyevi’nin cenazesi ne zaman, nerede toprağa verilecek? sorularını sormaya başladı.
Sultan Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni Hazretleri’nin halifesi Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri koronaya yakalanmıştı. Karaciğer iltihaplanması nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Kevser Eğitim Vakfı tarafından açıklandı. Konuya dair Kevser Eğitim Vakfından şu açıklama geldi: Türkiye'nin tanınan alimlerinden ve Nakşibendi mürşidlerinden Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir.
Sultan Hazretlerinin naaşı bu akşam İstanbul’dan Konyaya götürülecektir. Kesin saat olmamakla birlikte cenazenin Konya'daki dergaha ulaşmasıyla defin işlemi yapılacaktır. Konya’da olmak isteyenler sabah namazında dergahta bulunabilirler. Allahuzülcelal Sultanımızın makamını âli eylesin" denildi.
Seyda Muhammed Konyev’nin köyü neresi?
Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri Konya Reyhani Köyünde ikamet ediyordu. Sultan Reyhani Camii'nin adresi; Büyükkayacık, Eski Ankara Cd. No:23, 42250 Büyükkayacık Osb / Selçuklu / Konya-Sultan Reyhani Camii.
Seyda Muhammed Konyevi kimdir?
Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri, 1942 yılında Mardin ilinin merkeze bağlı Konaklı köyünde dünyaya geldi. Nakşibendi Saadatlarından Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (k.s) Hazretlerinin talebelerinden olan Muhammed Konyevi ömrünü Kur’an ve sünnete adamış bir Allah dostudur. Seyda hazretlerinin anne tarafından Hazreti Ömer'in (r.a) soyundan geldiği biliniyor.