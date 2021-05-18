Seyda Molla Nezir Hakkari kimdir? Seyda Molla Nezir Hakkari Sağlık durumu nasıl?

Seyyid Abdülbaki El Hüseyni Hazretlerinden Seyda Molla Nezir Hakkari’nin yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Peki Seyda Molla Nezir Hakkari kimdir? Seyda Molla Nezir kaç yaşında? Seyda Molla Nezir Hakkari kimlerden ders aldı? Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze köklü tarihi geçmişe ve zengin birikime sahip olan medrese geleneği Dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Adıyaman, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Mardin, Van ve Hakkâri şehirlerinde hala varlığını sürdürmektedir. Halen Hakkâri merkezde faaliyet gösteren iki medrese vardır ki bunlardan birisi Mele Nezir Medresesidir. Medrese Seyda Mele Muhammed Nezir tarafından kurulmuştur.

Seyda Molla Nezir kimdir?

Seyda Mele Muhammed Nezir Akdoğan 1950 yılının Kasım ayında eskiden Hakkâri iline bağlı Beytüşşebap ilçesinin Bölücek (Pirosa) nahiyesinde doğmuştur. İsmi doğumundan bir gün sonra babası Yusuf Efendi’yi ziyaret eden büyük âlim ve veli Molla Yakup Efendi tarafından konulmuştur. Küçük yaşlardan itibaren babası Yusuf Efendi tarafından ilim tahsili için çeşitli bölgelere gönderilen Seyda

Mele Nezir, Kuranı-Kerimi kendi köyünde öğrenmiş, Molla Muhammed-i Ğaziya, Molla Selim Akdoğan, Molla Hasan Yiğit, Molla Mustafa Yiğit gibi alimlerden fıkıh ve hadis dersleri almıştır. 1969-1971 yıllarında vatani görevini Denizli’de yapan Seyda Mele Nezir, askerlik sonrası tahsiline bölgenin tanınmış alimlerinden olan Seyda Molla Temer’in yanında devam etmiştir. Sarf, Nahiv, Hadis, Tefsir, Hadis Usulü, Fıkıh, Fıkıh Usulü, Mantık, Belagat gibi ilimleri Molla Temer’den bir buçuk yıl gibi kısa bir zaman diliminde bitirmiş ve ondan ilmi icazet almıştır.

Hayatını ilme adayan Mele Nezir, icazet aldıktan hemen sonra ilim tedrisatına başlamış ve kısa sürede bölgede tanınan bir şahsiyet haline gelmiştir. Yaşadığı çağın ve bölgenin zorluklarına rağmen kendi evinde ilmi tedrisatını sürdürmüştür.

Seyda Mele Nezir, 1972 yılında Beytüşşebap’ın Oymak Köyü’ne giderek orada dört sene fahri imamlık yapmış, 1975 yılında 25 yaşında Haremeyn’e gitmiş ve hac görevini yerine getirmiştir. 1976 yılında akrabalarının Hakkâri’nin Kırıkdağ Köyüne yerleşmelerinden dolayı kendisi de buraya taşınmış ve iki seneye yakın bu köyde ikamet etmiştir. Burada bulunduğu süre zarfında imamlık yapmış ve

talebe yetiştirmeye devam etmiştir. 1978 yılının başlarında Hakkâri il merkezine yerleşen ve resmi olarak imamlık görevine atanan Seyda Mele Nezir, üç sene Merkez Hacı Sait Camiinde, 11 sene ise H. İbrahim Camiinde imamlık görevini ifa etmiştir. Bir yandan vazifesini ifa eden Seyda Mele Nezir, diğer yandan görev yaptığı camilerde medrese derslerini hiç aksatmadan devam ettirmeye çalışmıştır.

Bu camilerin Kur’an kurslarında yaklaşık 20-25 talebeyi yatılı olarak okutmuştur. Görev yaptığı yıllarda bölgede ortaya çıkan farklı görüşlerle mücadele etmiş ve bu düşüncelere karşı çeşitli risale ve reddiyeler kaleme almıştır.

Seyda Molla Nezir Hakkari Şeyh Muhammed Raşid Erol’a intisap etti

İlmi icazetini aldıktan sonra tasavvuf ve tarikat adabını öğrenmek üzere kâmil mürşit arayışına başlayan Seyda Mele Nezir, bu arayışın sonunda büyük mürşitlerden olan Diyarbakırlı Şeyh Muhammed Şerif el-Arabkendî’yi bulmuş ve ona intisap etmiştir. Bir müddet ilk şeyhi Muhammed Şerif el-Arabkendî’nin yanında tasavvuf eğitimi almıştır. 1987 yılında ilk şeyhinin vefatı üzerine yeniden arayış içine giren Mele Nezir, Adıyaman ili Kahta ilçesi Durak (Menzil) köyünde ikamet eden Şeyh Muhammed Raşid Erol’a intisap etmiştir. Tasavvufî eğitimine burada devam eden Mele Nezir, Şeyh Muhammed Raşid’in yanında dört yıl kalmış,1993 yılında Şeyh Muhammed Raşid’in vefatından sonra irşat hizmetini yürüten kardeşi Şeyh Abdulbaki Erol’a (El Hüseyni) intisap etmiştir.

2000 yılında Gavs-i Sani namıyla meşhur Şeyh Abdulbaki’den hilafet alıp tasavvufî terbiyesini tamamlayan Mele Nezir, ilim ve irşat faaliyetlerine devam etmiştir. 2000-2014 yılları arasında çeşitli bölgelerde konferans ve seminerler vermiş, fıkıh ve irşat konularında toplumu aydınlatmaya çalışmıştır. Seyda Mele Nezir, 2013 yılında 65 yaşında resmi görevinden emekli olsa da tedris faaliyetine hala devam etmektedir. Talebin fazla olması ve Hakkari’nin bu talebe yeterli düzeyde cevap verememesi üzerine Seyda Mele Nezir, 2009 yılında Van’da inşasına başladığı 400 kişilik (150-200’ü yatılı diğerleri gündüzlü) Habîbu-r Rahmân medresesinin 2014 yılında faaliyete girmesiyle birlikte burada tedris faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.

Seyda Mele Nezir Hacı Mehmet Efendi’nin kızıyla evlenmiş olup bu izdivaçtan altısı erkek beşi kız olmak üzere toplam 11 çocuğu dünyaya gelmiştir. Evlatlarından bazıları kendisinden icazetli olup medresede müderris olarak görev yapmaktadırlar.

Gavs-ı Sani Hz. Halifeleri

1-) Seyda Molla Hıdır (k.s) vefat etti Mardin Kızıltepe

2-) Seyda Molla İbrahim (k.s) vefat etti Menzil'de

3-) Seyda Seyyid Molla Mustafa (k.s) Mersin'de vefat etti.

4-) Seyda Molla Abdurrahman (k.s) Gavsı Sani'nin eniştesi

5-) Seyda Molla Nezir (k.s) Hakkari YÜksekova'da

6-) Seyda Molla Seyyid Muhammed Saki (k.s) Menzil'de.