'Seyahatte namaz molası'ndan da rahatsız oldu! Cemil Kılıç Prof. Erbaş'ı hedef aldı

Yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, bakanlıklara sunduğu, yolculuklarda namaz kılınmasının sağlanması amacıyla mola saatlerinin buna göre düzenlemesi teklifi, sözde İlahiyatçı Cemil Kılıç'ı rahatsız etti. Twitter hesabından Prof. Erbaş'ı hedef alan Kılıç, "Bakara 239. Ayete göre tehlike veya zorunluluk durumunda yaya olarak yani yürürken ve binek araç üzerinde seyahat halinde de namaz kılınabilir. Namaz vaktine göre mola için diğer yolcuların rızası olmalı. Yoksa bu uygulama Kur'an'a uygun olmaz." ahkam kesti.

'İlahiyatçı'nın namaz korkusu'

Laikçilerin ilahiyatçısı Kılıç, konuya ilişkin paylaştığı ikinci mesajında ise akıllara zarar bir değerlendirmede bulundu: "Ebu Hanife'ye göre değil ama Hanefi fıkhına göre zaten namaz kılmayan uyarılır, kılmazsa hapse atılır, yine kılmazsa dövülür. Diğer mezheplerden bazıları ise öldürülmesi gerekir diyor. Diyanet kendini Hanefi olarak niteliyor. Otobüslerin namaz molası talebi buraya varmaz umarım."

Prof. Erbaş'ın bakanlıklara gönderdiği yazı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bakanlıklara gönderdiği yazıda, Diyanet'e 'seyahatlerde namaz molası' için yoğun talep geldiğine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımız tarafından şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak için makul bir süre ayrılması konusunda Başkanlığımıza yoğun talepler gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Namazların edasının vaktinde sağlanması talebi

Prof. Erbaş, yazısına şöyle devam etmişti: "Anayasamızın 24'üncü maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 18'inci maddesine göre herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne; dinini veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet etme hürriyetine sahip olduğu malumlarıdır. Bu itibarla; vatandaşlarımız tarafından gelen söz konusu talepler doğrultusunda şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak üzere makul bir süre ayrılması ile ilgili Bakanlığınızca yapılabilecek düzenlemelerin değerlendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini saygılarımla arz ederim"

Cemil Kılıç'ın kendince yorumladığı, Bakara Suresi 238 ve 239. Ayet:



