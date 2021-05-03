Seyahat yoğunluğu akaryakıt satışlarını arttırdı

28 Nisan’da motorin satışı 73.5 milyon litreyi, benzin satışı ise 12 milyon litreyi buldu. 29 Nisan’da ise 76.5 milyon litre motorin, 13.6 milyon litre benzin satıldı. Böylece bir günde tüketiciye sunulan akaryakıt miktarı 90 milyon litreyi aştı. Şu sıralar motorin satışı 55-60 milyon litre, benzin satışı 8-10 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Türkiye’de geçen Kurban Bayramı’nda akaryakıt satışlarında 91.8 milyon litreyle günlük bazda en yüksek seviyeye ulaşılmıştı.