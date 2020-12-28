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Yaşam Seyahat yasağı var mı? | Koronavirüs yeni yasaklar
Yaşam

Seyahat yasağı var mı? | Koronavirüs yeni yasaklar

Kabine Toplantısı ne zaman? | Tüm dünya gibi Türkiye'de koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde ülkemizde yeni kısıtlamalarla ilgili kararlar alındı. Milyonlarca kişi yeni yasakların olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, koronavirüs yeni yasaklar neler? | Koronavirüs yasakları | Seyahat yasağı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:51:00 -
Seyahat yasağı var mı? | Koronavirüs yeni yasaklar

Kabine toplantısı kararları | Bütün dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Artan vakalar sebebiyle ülkemizde 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde yeni kısıtlamalar uygulandı. Şehirlerarası seyahat yasağı sokağa çıkma kısıtlaması bulunan gün ve saatlerde uygulanıyor. Pek çok kişi seyahat yasağının hafta içi olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 14 gün tam kapanma olur mu?

Seyahat yasağı var mı? | Koronavirüs yeni yasaklar

Yılın son kabine toplantısı 28 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Yeni yıl öncesinde kabine toplantısından yeni kısıtlama kararları çıkması bekleniyor.

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