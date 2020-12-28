Kabine toplantısı kararları | Bütün dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Artan vakalar sebebiyle ülkemizde 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde yeni kısıtlamalar uygulandı. Şehirlerarası seyahat yasağı sokağa çıkma kısıtlaması bulunan gün ve saatlerde uygulanıyor. Pek çok kişi seyahat yasağının hafta içi olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 14 gün tam kapanma olur mu?

Seyahat yasağı var mı? | Koronavirüs yeni yasaklar

Yılın son kabine toplantısı 28 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Yeni yıl öncesinde kabine toplantısından yeni kısıtlama kararları çıkması bekleniyor.