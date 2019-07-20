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Seyahat sırasında bağırsakların mutluluğu için neler yapılmalı?

Seyahatler sırasında değişen yeme-içme alışkanlığı, yolculuk stresi gibi durumlar bağırsak hareketlerini olumsuz etkiler. Sıkıntılı bir bağırsak ise yolculuğun kabusa dönmesine yol açar. İşte, mutlu bağırsaklar için uygulanması gerekenler...

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:53
Seyahat sırasında bağırsakların mutluluğu için neler yapılmalı?

Bilim insanları bağırsakların ikinci beyin olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle bağırsaklardaki en ufak sorun tüm bedeni doğrudan etkiler. Sürekli olarak kabızlık sorunu yaşayanların hayat kalitesi bir hayli düşer. Bağırsaklarından dertli olanların birçoğu uzun seyahatlerde de benzer sıkıntılar yaşar. Günlük yaşantılarında bağırsak sorununun ne demek olduğunu bilmeyen bazı kişiler seyahatlerde bağırsaklarıyla ilgili problemler yaşayabilirler. Peki, yolculuk sırasında bağırsakların mutluluğu için neler yapılmalı?

Yediklerinize dikkat edin

Yolculuk sırasında ve tatilde birçok kişi kabızlık, şişkinlik ve gaz sorunu yaşar. Bunun en temel sebebi ise tatillerin de etkisiyle yenilene içilene dikkat edilmemesidir. "Aman canım kırk yılda bir tatile çıkıyoruz; yediğime içtiğime dikkat edemem" düşüncesindeyseniz bu durum size sindirim sorunu olarak geri döner. Yolculuk sırasında paket ürünler tüketmek de kabızlığa yol açar.

Lif tüketimi önemli

Bağırsak hareketlerinin düzenli olması için lif son derece önemlidir. Bu nedenle yalnızca seyahat ve tatillerde değil her gün düzenli olarak lif tüketimine dikkat etmek gerekiyor

Su

Su sağlıklı bir beden için olmazsa olmazdır. Uzmanlar sağlıklı bir beden için günde en az 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Yolculuk ve tatil sırasında gazlı, şekerli içecekler yerine bolca su tüketmeniz çok daha faydalı olacaktır. Su içmek size zor geliyorsa içeceğinizi salatalık, nane ya da çilekle tatlandırabilirsiniz.

Kafeine dikkat

Kafein enerji ve konsantrasyon sorunlarını gidermek için son derece faydalıdır. Ölçülü tüketildiğinde kafein kalp sağlığından bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar birçok konuda sağlık için yararlıdır. Ancak kafein tüketimi aşırıya kaçtığında sağlığı olumsuz etkiler. Tatil ve yolculuk sırasında sindirim sorunu yaşamak istemiyorsanız; kafein tüketiminizde ölçüyü kaçırmamanız çok önemli.

Çekinmeyin!

Yolculuk ve tatiller sırasında bir başka tuvaleti kullanmak çok sıkıcı olabilir. Hem hijyen hem de alışkanlık nedeniyle kendini zorda bırakan kişilerin büyük kısmı tatilleri sırasında kabızlıktan dert yanar. Bu nedenle tatil sırasında kendi hijyeninizi sağlayacağınız ürünleri yanınızdan ayırmamanız son derece önemli.

İlaç kullanımı

Her yolculuk ve tatilde benzer sorunlar yaşıyorsanız; bir doktorla görüşmenizde fayda var. Tatil öncesinde doktorunuzun tavsiye ettiği ilaçları tüketerek olası bağırsak sorunlarının önüne geçmiş olursunuz.

 

 

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:53
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