Seyahat sağlık sigortası nedir? Seyahat sağlık sigortası nereden alınır? Seyahat sağlık sigortası nasıl yapılır?

Seyahat sağlık sigortası kapsamı ve nasıl yapılabileceğine ilişkin konularla alakalı olarak, Ethica Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Akyol önemli değerlendirmelerde bulundu.

Seyahat sağlık sigortası nedir?

Seyahat esnasında doğabilecek çeşitli problemler, birçok kişi için risk yaratıyor. Seyahat sağlık sigortası hem yurtiçi hem de yurt dışında doğabilecek riskleri güvence altına alan önemli bir poliçe. Maddi anlamda kapsamlı bir koruma sağlayan seyahat sağlık sigortası ihtiyaç duyulabilecek birçok hizmete kolayca ulaşma imkanı sunuyor. Seyahat sağlık sigortasının ana ve ek teminatları, Türkiye’de ve yurt dışında sağlık hizmetlerine sorun yaşamadan erişme fırsatı veriyor.

Seyahat sağlık sigortası teminatları, sigorta şirketleri tarafından farklı şekilde sunulabiliyor. Genel olarak, sigortanın kapsadığı riskler ise birçok kişinin içini ferahlatacak türden.

Seyahat sağlık sigortası neleri kapsıyor?

Seyahat sağlık sigortasının teminatları içinde öne çıkanlar şu şekilde:

Ayakta ve yatarak tedavi, tedavi sürecinde nakil

Tıbbi destek

Tedavi sonrasında ikamet adresine dönüş

Refakatçilerin konaklama ve ulaşım giderleri

Cenaze nakil hizmeti

Tedavi görülen yurt içi ya da yurt dışı bölgede konaklamanın uzatılması işlemleri

Ferdi kaza sigortasının teminatları

Yukarıdaki teminatlar, yurtiçi ve yurtdışı seyahat sağlık sigortasının en önemli teminatları. Ancak sigorta şirketlerinde bu güvenceler değişiklik gösterebiliyor. Ancak sigortanın geniş kapsamına bakıldığında hem hastalar hem de refakatçiler için tıbbi destek, konaklamanın uzatılması desteği, en önemlisi de tıbbi tedavi işlemleri büyük bir güvence sunuyor. Bu nedenle hem yurtiçi hem de yurt dışı seyahatlerde, sağlık sigortasını yaptırmak önemli bir adım.

Sigorta nasıl yaptırılır?

Seyahat sağlık sigortası yaptırmak için, seyahat sürecinde, mümkünse öncesinde sigorta şirketlerine başvuruda bulunmak gerekiyor. Seyahat sağlık sigortası fiyatları hem teminatlara hem de limitlere göre değişebilir. Fiyatı belirleyen en önemli kriterlerin başında tabii ki yurt içi ya da yurt dışı seyahat geliyor, yurt dışı seyahatler için sigorta poliçesi tutarı daha farklı.

Uygun fiyatlı seyahat sağlık sigortası için, gerekli tüm bilgileri sigorta şirketiyle paylaştıktan sonra, seyahatin sigortalama işlemi tamamlanmış oluyor. Poliçe şartlarına uygun bir şekilde, olası bir risk durumunda teminatlar anında devreye giriyor. Özellikle pandeminin yaşandığı geçtiğimiz senelerde, yurt dışına seyahate gidenler, yurt dışında iyi bir sağlık hizmeti almanın ne denli önemli olduğunu gördü. Bu nedenle, seyahat sürecinde bir sorunla karşılaşmak istemeyenler için seyahat sağlık sigortası önemini koruyor.

Peki Seyahat Sağlık Sigortası nereden alınır? Yurtdışı seyahat sağlık sigortası nerede yapılır?

Seyahat sağlık sigortası, doğrudan sigorta şirketleriyle iletişime geçerek yapılabildiği gibi internet üzerinden de hızla satın alınabilir. Fakat vize esnasında ıslak imzalı belge istenmesi nedeniyle sigortacınızdan ürünün ıslak imzalı ve kaşeli halini kargo yoluyla istemeyi unutmayın.

Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları 2022?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim tutarları asgari ücret zammı sonrasında gündemdeki yerini aldı. GSS, kişi sağlığının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortaya verilen addır. Geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı bilindiği gibi brüt asgari ücretin %3’ü tutarındadır. İşte 2023 GSS prim miktarları...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) 2023 NE KADAR OLDU?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri asgari ücret zammı oranında artış yaşanacak. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılamaktadır. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor.

2023 yılındaki asgari ücrete yüzde 54,66 zam yapıldı. Buna göre, genel sağlık sigortası primleri 332,5 TL oldu.

GSS NEDİR?

Ülke genelinde herkesin sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak adına kurulan hizmetin adı Genel Sağlık Sigortası (GSS)'dir.

Genel Sağlık Sigortası vatandaşların ekonomik durumuna ve sigorta durumuna bakılmaksızın sağlanır. Herkes 1 Ocak 2012 yılından itibaren zorunlu olarak GSS kapsamına geçti.

2022 GSS PRİM TUTARI NE KADAR?

Geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3’ü tutarındadır. Bu nedenle 2022 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 150,12 TL’dir.