Seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 il hangileri?
Seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 il vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının 7 il için kaldırıldığını söyledi. Peki, hangi illerde seyahat kısıtlaması kaldırıldı? İşte o 7 il...
Seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 il hangileri?
İşte Erdoğan açıklaması:
Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.
Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.