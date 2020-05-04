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Gündem

Seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 il hangileri?

Seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 il vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının 7 il için kaldırıldığını söyledi. Peki, hangi illerde seyahat kısıtlaması kaldırıldı? İşte o 7 il...

Yeniakit Publisher
2020-05-04 20:58:00 -
Seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 il hangileri?

Seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 il hangileri?

İşte Erdoğan açıklaması:

Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

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