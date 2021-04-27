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Gündem Seyahat izin belgesi nereden alınır? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefondan yol izin belgesi nasıl alınır?
Gündem

Seyahat izin belgesi nereden alınır? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefondan yol izin belgesi nasıl alınır?

Yol izin belge başvurusu nasıl yapılır?Korona tedbirleri kapsamında kısmi kapanmanın ardından şimdi de tam kapanma geldi. 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05:00’a kadar tam kapanma uygulanacak. Peki seyahat izin belgesi nereden alınır? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat için izin belgesi e devletten mi alınacak? e devletten seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi ALO 199’dan mı alıncak? Telefondan seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi detayları...

Yeniakit Publisher
2021-04-27 08:48:00 -
Seyahat izin belgesi nereden alınır? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefondan yol izin belgesi nasıl alınır?

Yol izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? Korona tedbirleri kapsamında kısmi kapanmanın ardından şimdi de tam kapanma geldi. 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05:00’a kadar tam kapanma uygulanacak. Peki seyahat izin belgesi nereden alınır? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat için izin belgesi e devletten mi alınacak? e devletten seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi ALO 199’dan mı alıncak? Telefondan seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte detaylar.

Artan korona vakaları nedeniyle gerçekleştirilen Kabine toplantısında çıkacak kararları milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyordu. Kabine toplantısında tam kapanma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam kapanmaya ilişkin kararları özetlemesinden sonra yayınlanması beklenen İçişleri Bakanlığı genelgesi merak ediliyordu. Tam kapanma genelgesinden son dakika detayları geldi. İçişleri Bakanlığı 17 günlük tam kapanmaya ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Genelgede şehirlerarası seyahat yasağına ilişkin de detaylara yer verildi.

Seyahat izin belgesi nereden alınır? 

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi, e devlet üzerinden ya da ALO 199 üzerinden alınabilecek. Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır. Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır. Yol izin belgesi almak için tıklayın

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