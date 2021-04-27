Seyahat izin belgesi nasıl, nereden alınır?

Seyahat yasağı 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek. Vatandaşların şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Kabine toplantısı sonrası alınan seyahat yasağı kararı ardından izin şartlarına yönelik detaylar da araştırılmaya başlandı. Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır

Sokağa çıkma yasağı kapsamında seyahat izin belgesi en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında haberimizden bilgi sahibi olabilirsiniz.

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.