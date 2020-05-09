Koronavirüs salgını sebebiyle şehirler arası ulaşıma kısıtlama getirildi. Vatandaşlar bulundukları şehirlerden ayrılmak için seyahat izin belgesi almak durumunda. İşte, detaylar.

Kimler seyahat izin belgesi alabilir?

Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alarak seyahat edebilecek.

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,

Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri KYK'ye ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, durumlarını belgeledikleri taktirde istisna tutulacaklar.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefonla seyahat izin belgesi

Seyahat izin belgesi başvurularını e devlet üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca ALO 199 hattını arayarak seyahat izin belgesi başvurusu yapabilirsiniz.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ