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Aktüel

Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe yok

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu’na başvuran vatandaşların bazıları sosyal mesafe kuralına uymazken, kalabalık içinde maske bile takmayanların yer aldığı gözlendi.

2020-04-20 17:05:57 -
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe yok

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu’na başvuran vatandaşların bazıları sosyal mesafe kuralına uymazken, kalabalık içinde maske bile takmayanların yer aldığı gözlendi.


İçişleri Bakanlığı, Korona virüs (Covid 19) önlemleri kapsamında giriş ve çıkışları kontrollü olarak sürdürdüğü 31 ildeki uygulamayı uzatırken, bu iller arasında yer alan Eskişehir’de de her gün çok sayıda özel durumu bulunan vatandaşlar izin belgesi almak için başvuru yapıyor. İl dışına çıkmak isteyen vatandaşlar Şehirlerarası Otobüs Terminalinde oluşturulan kurula başvurarak izin alıyorlar. Ancak yetkililerin bütün uyarılarına rağmen uzun kuyruklar, kümeler oluşturan bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlemlendi. İnsanlar birbirine yakın mesafede beklerken, bazılarının maske bile takmadığı dikkate çekti.

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