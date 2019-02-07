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Seyahat için üç ayda 21,1 milyar lira harcandı

TÜİK'in açıkladığı Temmuz-Eylül 2018 dönemine ilişkin “Hanehalkı Yurt İçi Turizm” verilerine göre, seyahate çıkan yaklaşık 25 milyon kişi 21 milyar 138 milyon 934 bin lira ödedi.

07 Şubat 2019 Perşembe 10:48
Seyahat için üç ayda 21,1 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2018 dönemine ilişkin “Hanehalkı Yurt İçi Turizm” verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 999 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları için 21 milyar 138 milyon 934 bin lira ödedi.

Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 58,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 36,4 ile “gezi, eğlence, tatil” ve yüzde 2,2 ile “sağlık” takip etti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 221 milyon 210 bin geceleme sayısıyla en çok “arkadaş ve akraba” evinde kaldı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 10:48
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. Hanehalkı Yurt İçi Turizm
  3. seyahat harcamaları

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