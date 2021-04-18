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Gündem Şevval Şahin'in evlilikle ilgili skandal çıkışına Sevda Türküsev'den sert tepki
Gündem

Şevval Şahin'in evlilikle ilgili skandal çıkışına Sevda Türküsev'den sert tepki

Kokuşmuş mahalle diye tabir edilen magazin dünyasından her geçen gün ahlaksız çıkışlar gelmeye devam ediyor. Bunun son örneği Şevval Şahin oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 16:15:00 -

Batı’nın aile kavramını yıkıma uğratan kültürü Türkiye’de de etkisini sürdürüyor. Ülkemizde ekran başında gençlere rol model diye tanıtılan isimler, gençleri olumsuz etki altına alacak söylemlerde bulunmaya devam ediyor. Bunun son örneğini ise sözde Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin yansıtıyor.

Şevval Şahin'in gayrimeşru ilişki yaşadığı Yiğit Marcus Aral'dan evlilikle ilgili skandal bir çıkış geldi. Aral'ın 'Evlilik bir kağıt parçası' sözlerine yazar Sevda Türküsev'den çok sert tepki geldi.

Yazar Sevda Türküsev, "Evlilik başka, aile olmak başka. Evlilik evet kağıt üzerine atılan bir imzadır. Ama o imza seni aile yapar. Saçmalamış. Evlilik öncesi normal halkın evlendiğinde yaşadıklarını bunlar daha önce yaşadıkları için çok normal geliyor. Bunların evlilik anlayışı gerçek evlilik değil. Türk toplumu bunların yaşadıklarını evlendikten sonra yaşıyor. Şimdi artık en muhafazakar ailelerde bile erkek ayrı ev tutmaya başladı. Özgür bir ülke ama zaten amaç buydu. Free takılmak. Biraz fazla esnedik sanki" dedi.

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