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Şevval orucunun hükmü nedir? Şevval orucu farz veya vacip midir?

Ramazan ayı sona erdi. Müslümanlar bayramdan sonra büyük faziletli olan Şevval ayı orucunu tutmaya hazırlanıyor. Peki, Şevval orucu nedir, nasıl tutulur, ne zaman tutulur, şevval orucu ile ilgili hadisler nelerdir, hükmü farz mıdır sünnet midir? Şevval orucu kaç gün tutulur? soruları merak konusu oldu. İşte Şevval orucuna dair merak edilen ayrıntılar...

05 Haziran 2019 Çarşamba 19:28
Şevval orucunun hükmü nedir? Şevval orucu farz veya vacip midir?

Ramazan ayı sona erdi. Müslümanlar bayramdan sonra büyük faziletli olan Şevval ayı orucunu tutmaya hazırlanıyor. Peki, Şevval orucu nedir, nasıl tutulur, ne zaman tutulur, şevval orucu ile ilgili hadisler nelerdir, hükmü farz mıdır sünnet midir? Şevval orucu kaç gün tutulur? soruları merak konusu oldu. İşte Şevval orucuna dair merak edilen ayrıntılar...

Ramazan’ı oruçlarla, teravihlerle, Kur’an’la, Kadir gecesiyle, sahur ve seherlerle dolu dolu yaşadık. Bu manevi hayatı devam ettirmek için önümüzde bir fırsatımız daha var. Ramazan ayından sonra Kameri aylardan Şevval ayı geliyor. Bu ayda Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hiç terk etmediği bir sünnet olan; altı gün oruç tutmak büyük sevap.

Ramazan bayramı biter bitmez hemen altı günlük Şevvâl oruçlarının müstehab kılınması, bir taraftan vücudu kademe kademe normal düzenine alıştırmaya vesîle olurken, asıl olarak Ramazan’daki oruç rûhâniyetini nâfilelerle devam ettirmenin bir telkinidir.

Şevval orucu nedir?

Ramazan-ı Şerif'ten sonraki Şevval ayında oruç tutmak öteden beri sevimli bir adet olarak gelmiştir.

Bir ay boyunca oruca alışmış olan insanlar, şevval ayında da altı gün oruç tutmaya büyük bir ilgi göstermiş, hatta teravih gibi sıcak bir ilgiyle şevval ayı orucunu sürdüre gelmişlerdir... Elbette bu sıcak ilgi sebepsiz değildir. Nitekim Efendimiz (sas) Hazretleri, şevval ayı orucunun bir sene oruç tutmuş gibi sevaba vesile olacağını duyurmuş, bu yüzden de bir ay Ramazan orucu tutanlar, şevvalde altı gün oruç tutmakla bütün seneyi oruçlu geçirmiş olma sevabını kaçırmak istememişlerdir. Peygamber Efendimiz bu konuyla ilgili: "Kim oruçla geçirdiği Ramazan ayından sonraki Şevvâl ayında altı gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur!."(Riyazü's-Salihin, C.2,S.510,2.) buyurmuşlardır.

Şevval orucunun hükmü nedir?

Ramazan ayı ve bayramından sonra şevval ayı içinde "altı gün orucu" adıyla bilinen orucu tutmak müstehaptır.

Ramazandan sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün olan Şevval ayı orucunu tutabilirsiniz.

Şevvâl ayının ilk günü ramazan bayramının ilk günüdür. Ramazan Bayramı'nda oruç tutulması haramdır. Bayramın diğer günlerinde ve şevval ayında kaza veya nafile oruç tutulabilir.

Şevval orucu nasıl tutulur?

Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, Riyad, 2003; III, 421). Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 19:28
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