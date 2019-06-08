Ramazan bayramı sona erdi. Şevval orucunu tutmak isteyen vatandaşlar şevval orucu ile ilgili araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Şevval orucu Peygamber Efendimizin hiç terk etmeden tuttuğu 6 günlük bir oruçtur. Peygamber Efendimizin terk etmediği sürekli yaptığı ibadetler sünnettir. Şevval orucu tutmakta bir rivayete göre sünnettir. Şevval orucu art arda tutulacağı gibi ara vererek de tutulabilir. Ramazan ayını bitirip 6 günde şevval orucu tutan kişi bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Peki şevval orucu kaza orucu yerine tutulur mu? İşte yanıtı...

Şevval orucu ne zaman tutulur?

Ramazan ayı ve bayramından sonra şevval ayı içinde “altı gün orucu” adıyla bilinen orucu tutmak müstehaptır. Ramazandan sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün olan Şevval ayı orucunu tutabilirsiniz. Şevvâl ayının ilk günü Ramazan bayramının ilk günüdür. Ramazan Bayramı'nda oruç tutulması haramdır. Bayramın diğer günlerinde ve şevval ayında kaza veya nafile oruç tutulabilir.

Şevval orucu kaza orucu yerine tutulur mu?

Bilindiği üzere Şevval orucu Peygamber Efendimizin hiç terk etmeden tututuğu 6 günlük bir oruçtur. Peygamber Efendimizin terk etmediği sürekli yaptığı ibadetler sünnettir. Şevval orucu tutmakta bir rivayete göre sünnettir. Bu günlerde tutulan oruç kaza orucu yerine geçmez şevval orucu ayrı kaza orucu ayrı niyet gerektirir. Bu sebeple önce birini tutup daha sonra da birini tutabilirsiniz. Şevval orucu ard arda tutulacağı gibi ara vererekte tutulabilir. Pazartesi Cuma oruç tutmak çok sevaptır, İmkanınız varsa bu günlere denk getiriniz. Ramazan ayını bitirip 6 günde şevval orucu tutan kişi bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Ramazan Bayramının ilk günü oruçlu olmak mekruhtur. Dinen yasaklanmıştır. Bu yüzden şevval orucunuzu bayramdan sonra tutmaya başlayınız. Kaza orucunu mutlaka tutmak gerekir. Kışın kısa günlerde de tutulabilir bir sakıncası yoktur. Adet olan kadınlarında adet günlerince tutmadıkları oruçları kaza etmeleri gerekir. Onlarda kaza oruçlarını istedikleri zaman tutabilirler ancak en makbul olan yakın zaman da tutup oruç borcunu bitirmektir.