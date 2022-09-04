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Sevsinler senin iş prensibini! Bi sus artık ahlaksız adam...

Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en ahlaksız isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil yine garip açıklamalar yaptı. Ekranlarda kadınlara karşı yaptığı iğrenç görüntülerle hafızalarda yer edinen Erbil, Çarkıfelek programı için "İş prensibinden dolayı programa katılan kimseyle sevgili olup aşk yaşamadım.” diyerek yine şaşırtmadı...

Yeniakit Publisher
2022-09-04 19:16:00 -
Sevsinler senin iş prensibini! Bi sus artık ahlaksız adam...

Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en ahlaksız isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil yine garip açıklamalar yaptı. Ekranlarda kadınlara karşı yaptığı iğrenç görüntülerle hafızalarda yer edinen Erbil, Çarkıfelek programı için "İş prensibinden dolayı programa katılan kimseyle sevgili olup aşk yaşamadım.” diyerek yine şaşırtmadı...

Son dönemde sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan  oyuncu Mehmet Ali Erbil, o günleri geride bıraktı.

İyileştiğinden beri magazin gündeminden düşmeyen Erbil, önceki akşam Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı.

Sahnede yine belaltı açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil, bir dönemin fenomen olmuş programı Çarkıfelek hakkında konuştu.

"İş prensibim var"

Ünlü şovmen, “Çarkıfelek’ten kimler geldi kimler geçti, ne hostesler çıktı yolu Çarkıfelek'ten geçen herkes ünlü oldu. İş prensibinden dolayı programa katılan kimseyle sevgili olup aşk yaşamadım.” diyerek izleyenleri şaşırttı. 

 

 


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