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İSLAM Sevr Mağarası'nda yürekleri titreten kıssa: Hazreti Ebubekir'in Efendimiz'e (SAV) saygısı
İSLAM

Sevr Mağarası'nda yürekleri titreten kıssa: Hazreti Ebubekir'in Efendimiz'e (SAV) saygısı

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) ile Hazreti Ebubekir'in Medine'ye hicreti sırasında müşriklerden saklanırken sığındığı ve üç gün geçirdikleri Sevr Mağarası'nda yapılan bir çekim yürekleri titretti.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:19:00 -

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) ile Hazreti Ebubekir, Mekke'den Medine'ye hicret ederken, müşriklerden kaçmak için Sevr mağarasına sığınmışlardı. Mağarada Efendimiz (SAV) ile Hazreti Ebubekir'in yaşadığı bir anının anlatıldığı video yürekleri titretti.

Sevr mağarasında çekim yapan kişi, şunları söyledi:

"Ömer bin Hattab diyor ki: O gece Ebu Bekir ve Resul Hira Mağarası’na girdiler. Önden Hazreti Ebubekir girdi. Mağarada bir şey var mı diye kontrol ediyordu. Allah’ın Resulüne bir şey olmasın diye canını Allah Resulü'nün canının önüne koyuyordu."

'Ebubekir elleri ile çukurların içini kontrol ediyordu'

"Mağaranın en altına girdiler. Ebubekir önden giderken elleriyle çukur var mı diye kontrol etti, 3 çukur buldu. Akrep, yılan ya da zehirli örümcekler olabilirdi. Göğsüne doladığı atkıyı bir çukura koydu ve atkısız oturdu. Diğer çukurların her birine bir ayağını soktu. Böylece tüm çukurları kapattı. Ve Allah’ın Resulü’ne; 'Giriniz Allah’ın Resulü' dedi. Allah’ın Resulü içeri girdi. Yorgun ve ayakları çıplaktı. Başını Ebu Bekir’in dizine koydu. Ebu Bekir’in parmağını o çukurda bir şey ısırdı. Akrep ya da yılandı."

Hazreti Ebubekir'in Efendimiz (SAV) karşısındaki terbiyesi

"Ebu Bekir’in terbiyesine bakın ki ne kadar onun hakkında konuşsak, yine de hakkını veremeyiz." diyen kişi sözlerine şöyle devam etti:

"Ebubekir ayağını birşey ısırsa da Allah’ın Resulü'ne 'ayağımı çıkartayım' demedi. Oturdu ve sabretti. Zehrin sıcaklığıyla gözünden bir damla yaş Resulün üzerine düştü. Resullullah, 'Ne oldu sana Ebu Bekir? dedi. Ebu Bekir, beni bir şey ısırdı dedi. Peygamber Efendimiz Ebu Bekir’in ayağını aldı, sildi. Ve Ebubekir'in ayağı iyileşti."

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