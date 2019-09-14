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Şevket Çoruh'tan ilginç iddia: Bir araçtan çıkan 20'ye yakın bıçaklı kişi tarafından darp edildim

Oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medyada İzmir’de bir araçtan çıkan 20'ye yakın bıçaklı kişi tarafından darp edildiğini iddia etti. 20 kişi tarafından darp edildğini iddia eden Çoruh, hastane yerine karakolda olduğunu söyledi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 20:32
Şevket Çoruh'tan ilginç iddia: Bir araçtan çıkan 20'ye yakın bıçaklı kişi tarafından darp edildim

Oyuncu Şevket Çoruh, sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir kişiye müdahale etmek istedikleri sırada linç edildiğini iddia etti.

Twitter’dan çelişkili ifadelerde bulunan Çoruh, “İzmir’in göbeğinde darp edildik... Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık... Şimdilik... Kantar Polis Merkezindeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık” ifadelerini kullandı.

Restoran müdürü Erdoğan Akkoç ise şöyle konuştu:

"Şevket Bey, tanıdığımız ve her zaman bizi tercih eden müşterimiz. Olay anında bir araç havlayan köpeklere karşı zik zak yaptı. Bu duruma Şevket Bey, müdahale etti. Sonrasında ise sürücü ile Şevket Bey ve yanındaki arkadaşı arasında tartışma yaşandı. Bu sırada sürücünün arkadaşlarının da müdahale etmesi üzerine olay büyüdü. Olayın bizim restoranımızla ilgisi yok ama biz de müdahale ettik, yatıştırmaya çalıştık. Yaşananlar üzücüydü.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 20:32
  1. Şevket Çoruh
  2. İzmir

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