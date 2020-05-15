Sevindiren haberi paylaşan Fahrettin Altun çağrı yaptı: Teslim olun!
PKK'lı sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği haberini paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu terör örgütlerine ve onların her düzeydeki uzantılarına sesleniyoruz: Teslim olun!" ifadesini kullandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde Mahmur alanı üst düzey yöneticisi Galya Bekir etkisiz hale getirildi.
Sevindiren haberi paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, her düzeydeki teröristle teslim ol çağrısı yaptı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Altun şunları yazdı:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörü kaynağında kurutmaya, imkan ve kabiliyetlerini artırarak PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi kökü dışarıda terör örgütlerinin tepesine binmeye devam ediyor. Bu terör örgütlerine ve onların her düzeydeki uzantılarına sesleniyoruz: Teslim olun!"