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Sevindiren gelişme! Kayıp çocuk bulundu

Ağrı'da minik Leyla'dan sonra Doğubeyazıt'ta kaybolan 13 yaşındaki çocuğun bulunduğu açıklandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:42
Sevindiren gelişme! Kayıp çocuk bulundu

Ağrı’da bayramın birinci günü kaybolan Leyla’dan haber alınamazken, Doğubayazıt ilçesinde de 15 yaşında çocuktan 3 gündür haber alınamıyordu. Ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

Ağrı’da Leyla’yı ararken kötü bir haberde Doğubayazıt ilçesinden geldi. Alınan bilgilere göre, 25 Haziran Pazartesi günü ilçede ikamet eden 15 yaşındaki Serhat Eraslan Büyük Ağrı Caddesi İnzibat Köprüsü mevkiinde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce plakası olmayan bir araca bindirilerek zorla kaçırıldı. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlçede arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

VALİLİKTEN SEVİNDİRİCİ AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde 25 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde otomobile zorla bindirilerek kaçırılan Serhat Eraslan'ın bulunduğunu açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 15 yaşındaki bir çocuğun kaçırılması olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde; çocuk şahsın ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı anlaşılmış ve tutulduğu adres tespit edilmiştir. Adrese yapılan operasyonda çocuk şahıs kurtarılmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen 5 şahıstan 4'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 14:42
  1. Ağrı Valiliği
  2. Doğubeyazıt
  3. Serhat Eraslan

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