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Spor Sevinci kursağında kalmış! Fatih Altaylı ve Ali koç karşı karşıya
Spor

Sevinci kursağında kalmış! Fatih Altaylı ve Ali koç karşı karşıya

Yeniakit Publisher
2023-11-15 16:24:00 -

Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Süper Kupa Finali ile ilgili açıklamaları üzerinde hedef aldı.

Kendi Youtube kanalında kanalında açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı Ali Koç’un Süper Kupa Finali’nin Arabistan’da oynanmasına destek vermesi hakkında konuştu.

Altaylı’nın ifadeleri şu şekilde:

"BU NASIL BİR İŞTİR"

"Galatasaray ve Fenerbahçe Divan Kurulu, Süper Kupa'nın Arabistan'da oynanmasına karşıydı, ama sonrasında bir baktık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Doğru buluyorum' diye açıklama yaptı. Ya bir hafta önce karşıydın? Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamakta bende biraz zorlandım. Bu tutarsızlığın bir sebebi vardır herhalde”

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunları söylemişti:

"TFF Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması 4-5 yıllık bir proje. Fenerbahçe ve Galatasaray Divan Kurulları bir irade gösterdi. 100. yılın hassasiyetini bir kenara koyarsanız TFF'nin Suudi Arabistan projesi doğru."

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