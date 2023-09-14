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Aktüel Sevimli tavşanlar ve civcivler arasındaki 5 farkı sadece yüksek IQ'su olanlar 18 saniyede buluyor
Aktüel

Sevimli tavşanlar ve civcivler arasındaki 5 farkı sadece yüksek IQ'su olanlar 18 saniyede buluyor

Yeniakit Publisher
2023-09-14 08:36:00 -
Sevimli tavşanlar ve civcivler arasındaki 5 farkı sadece yüksek IQ'su olanlar 18 saniyede buluyor

Zeka oyunları, bilişsel işlevi artırmaya ve beyni sağlıklı tutmaya yardımcı olan araçlardır. İşte IQ'su yüksek olanları en fazla 18 saniye oyalayabilecek bir test daha.

İşte kafanızı karıştıracak yeni bir bulmacayla karşınızdayız. Sevimli tavşanlar ve civcivleri gösteren bu iki fotoğraf arasında 5 fark var. Bulmak için ise 18 saniyeniz var. 

Yalnızca yüksek IQ'su olanlar iki resim arasındaki 5 farkı 18 saniyede buluyor. 

Neredeyse aynı görünen bu iki resim arasındaki 5 farkı bulabildiyseniz bravo. Bu sizin yüksek IQ'lu olduğunuzu gösteriyor. 

Eğer bulamadıysanız üzülmeyin. Sorunun yanıtını aşağıda bulabilirsiniz. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öncelikle 5 farktan 3'ü hemen gözünüze çarpacaktır. Ancak geriye kalanları bulmak ise gerçekten kolay değil. 

18 saniyede sonuca ulaşamayanlar için yanıt aşağıda...

 Arkadaki civcivle tavşanın kafalarına, öneki boyalı yumurtaya, önceki civcivin yumurtasına ve sağdaki tavşanın ağzına bakanlar zorlanmadan 5 farkı buldu. 

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