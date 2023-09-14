Sevimli tavşanlar ve civcivler arasındaki 5 farkı sadece yüksek IQ'su olanlar 18 saniyede buluyor

İşte kafanızı karıştıracak yeni bir bulmacayla karşınızdayız. Sevimli tavşanlar ve civcivleri gösteren bu iki fotoğraf arasında 5 fark var. Bulmak için ise 18 saniyeniz var.

Yalnızca yüksek IQ'su olanlar iki resim arasındaki 5 farkı 18 saniyede buluyor.

Neredeyse aynı görünen bu iki resim arasındaki 5 farkı bulabildiyseniz bravo. Bu sizin yüksek IQ'lu olduğunuzu gösteriyor.

Eğer bulamadıysanız üzülmeyin. Sorunun yanıtını aşağıda bulabilirsiniz.

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Öncelikle 5 farktan 3'ü hemen gözünüze çarpacaktır. Ancak geriye kalanları bulmak ise gerçekten kolay değil.

18 saniyede sonuca ulaşamayanlar için yanıt aşağıda...

Arkadaki civcivle tavşanın kafalarına, öneki boyalı yumurtaya, önceki civcivin yumurtasına ve sağdaki tavşanın ağzına bakanlar zorlanmadan 5 farkı buldu.