Sevilla-Valencia maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İspanya La Liga'nın 10.haftasında Sevilla ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyenler ise 'Sevilla-Valencia maçı kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor.
La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler Sevilla ile Valencia arasında oynanacak maçın ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor.
Sevilla-Valencia maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Sevilla 18 Ekim Salı akşamı Valencia'yı konuk edecek. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán'da oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
Sevilla-Valencia muhtemel 11'ler
Sevilla: Bono; Montiel, Nianzou, Marcao; Carmona, Rakitic, Gudelj, Acuna; Torres, Lamela, Isco
Valencia: Mamardashvili; Correia, Paulista, Comert, Gaya; Musah, Nico, Almeida; Kluivert, Duro, Lino