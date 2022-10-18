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Spor Sevilla-Valencia maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Sevilla-Valencia maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İspanya La Liga'nın 10.haftasında Sevilla ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyenler ise 'Sevilla-Valencia maçı kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 08:47:00 -
Sevilla-Valencia maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler Sevilla ile Valencia arasında oynanacak maçın ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor.

Sevilla-Valencia maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Sevilla 18 Ekim Salı akşamı Valencia'yı konuk edecek.  Estadio Ramón Sánchez Pizjuán'da oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.

Sevilla-Valencia muhtemel 11'ler

Sevilla: Bono; Montiel, Nianzou, Marcao; Carmona, Rakitic, Gudelj, Acuna; Torres, Lamela, Isco

Valencia: Mamardashvili; Correia, Paulista, Comert, Gaya; Musah, Nico, Almeida; Kluivert, Duro, Lino

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