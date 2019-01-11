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Sevilla, Munir'in transferi için Barcelona ile anlaştı

11 Ocak 2019 Cuma 23:34
Sevilla, Munir'in transferi için Barcelona ile anlaştı


MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, Barcelona'da forma giyen Munir El Haddadi'yi transfer etmek için Katalan ekibi ile anlaşmaya vardı.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, transfer konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığı ve sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Munir ile sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

Barcelona altyapısında yetişen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Munir, Valencia (2016-2017) ve Alaves (2017-2018) takımlarında kiralık olarak forma giymesinin ardından bu sezon Katalan ekibine dönmüştü.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin fazla forma şansı vermediği Munir, bu sezon 7 lig, ikişer Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası maçında görev yaptı ve 2 gol attı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 23:34
  1. futbolda transfer
  2. İspanya'dan futbol
  3. Munir El Haddadi
  4. Sevilla

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