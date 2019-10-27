Sevilla Getafe maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? La Liga 10. hafta
İspanya La Liga'da 10. hafta bugün oynanacak 5 karşılaşmayla son bulacak. Barcelona'nın 1 maç eksikle liderlik koltuğunda oturduğu ligde Sevilla sahasında Getafe'yi konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Sevilla Getafe maçı ne zaman? Sevilla Getafe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
İspanya La Liga'da 10. hafta bugün oynanacak 5 karşılaşmayla son bulacak. Barcelona'nın 1 maç eksikle liderlik koltuğunda oturduğu ligde Sevilla sahasında Getafe'yi konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Sevilla Getafe maçı ne zaman? Sevilla Getafe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Sevilla Getafe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Sevilla Getafe maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Mücadelenin Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.