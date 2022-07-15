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Spor Sevilla, Cim-Bom'u hem sevindirdi, hem üzdü!
Spor

Sevilla, Cim-Bom'u hem sevindirdi, hem üzdü!

Galatasaray'dan rekor ücretle Marcao'yu transfer eden Sevilla kulübü, sarı-kırmızılıların uzun süredir renklerine bağlamak istediği Mert Müldür için devreye girerek transfere taş koydu

Yeniakit Publisher
2022-07-15 16:52:00 -
Sevilla, Cim-Bom'u hem sevindirdi, hem üzdü!

Sarı-kırmızılıların uzun süredir renklerine bağlamak istediği milli futbolcu Mert Müldür için İspanya temsilcisi Sevilla araya girdi.

Galatasaray, yeni sezona hazır girmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Savunma hattına yapacağı transferlerde yerli isimlerle görüşen Galatasaray, stoper listesinde olan Kaan Ayhan’ın yanı sıra sağ beke de Mert Müldür için teklif götürmüştü.

Mert Müldür için Sassuolo ile bonservis konusunda anlaşamayan Galatasaray, Sevilla’nın da araya girmesiyle Milli futbolcudan tamamen vazgeçmek zorunda kaldı.

Sarı-kırmızılı yönetim bu aşamadan sonra Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmak için daha çok çaba gösterecek.

İspanyol temsilcisi, Marcao’dan sonra sarı sarı-kırmızılı ekipten Nelsson’u da kadrosuna katmak istiyor.

 


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