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Teknoloji Sevilen markadan beklenen haber geldi! Xiaomi 15 Ultra 2025'te geliyor
Teknoloji

Sevilen markadan beklenen haber geldi! Xiaomi 15 Ultra 2025'te geliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-09 16:56:35 - 2024-07-09 16:56:34
Sevilen markadan beklenen haber geldi! Xiaomi 15 Ultra 2025'te geliyor

Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Xiaomi 15 UItra, resmen doğrulandı. Peki Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun ardından tanıtılacak akıllı telefon neler sunacak? İşte detaylar...

Bildiğiniz gibi Xiaomi 14 serisinin ardından tanıtılan Xiaomi 14 Ultra, sahip olduğu özellikleri ile kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Günümüzde ise Xiaomi, bir sonraki telefonları Xiaomi 15 ve 15 Pro üzerinde çalışıyor. Bunu ise  Bunu ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Geçtiğimiz saatlerde ise, Xiaomi 15 UItra  IMEI veritabanında görüldü.

Xiaomi 15 Ultra resmen doğrulandı

Hatırlayacak olursak Xiaomi 14 Ultra, geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılmış ve Çin pazarında satışa sunulmuştu. Xiaomi 15 Ultra'yı konu alan ilk sızıntılar ise 2024'ün ilk çeyreği ve hemen ardından Mart ayına işaret etti. Ancak lansman programı çok daha erkene alınmış olabilir. Öyle ki amiral gemisi telefon, "25010PN30C", "25010PN30G" ve "25010PN30I" model numaralarıyla IMEI veritabanında tespit edildi.

Model numaralarına göz attığımızda ise, "2501" (Ocak 2025) ve "C", "G" ve "I "harfleriyle karşılaşıyoruz. Bunlar Çin, Global ve Hint modellerini ifade ediyor. Dolayısıyla telefonun Şubat ayında lanse edildiğini görebiliriz. Bu da MWC 2025'e işaret ediyor.

Xiaomi 15 Ultra neler sunacak?

Mevcut raporlara göre Xiaomi 15 Ultra, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Buna ek olarak Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden güç alacak telefona, ultrasonik parmak izi tarayıcı eşlik edecek. Üstelik Xiaomi'nin Xiaomi 13T, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro'da da görülen kamera buğulanma sorununu çözmesi bekleniyor.

(Kaynak:donanimhaber.com)
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