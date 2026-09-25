Sevilen akademisyen Ali Tunç emekliye ayrıldı! '37 yıllık meslek hayatına duygusal veda'

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde düzenlenen veda yemeğine; Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan İbiş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Akdağcık, bölüm başkanları, Öğretim Görevlisi Ali Tunç ve eşi Ayşe Tunç ile Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları katıldı.

"AKADEMİSYENLERDEN VEFA BULUŞMASI"...

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Atletizm Öğretim Görevlisi, Niğde Gazeteciler Cemiyeti Şeref Divanı Raportörü ve spor yazarı Ali Tunç için düzenlenen veda yemeğinde duygusal anlar yaşandı.

Çalışkan ve girişimci kişiliğiyle çevresinde takdir gören Ali Tunç’a, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü öğretim elemanları tarafından düzenlenen programda çeşitli hediyeler takdim edildi.

“FAKÜLTEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER”

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan İbiş, Ali Tunç’un emekliliği dolayısıyla yaptığı konuşmada, 37 yıllık meslek hayatına dikkat çekerek, "Girmeyi istediğimiz, hayal ettiğimiz emekliliğe Ali Tunç Hocamız kavuşuyor. Kendisi fakültemiz ve üniversitemiz için çok önemli bir değerdi. Çok önemli spor müsabakalarında başarılara imza attı. Bir insan dünyayı değiştirebilir iddiası olabilir; yeni ve dürüst nesiller yetiştirme iddiası noktasında Sayın Ali Hocamızı takdir ediyoruz. Sizin fedakârlıkla yaptığınız mesleki donanımınızı hep takdirle izledik. Allah bundan sonraki yaşamınızda huzur ve mutluluk nasip etsin.” dedi.

“BÖYLE DEĞERLİ VE VEFALI ARKADAŞLARLA ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

Emeklilik kararı nedeniyle duygusal anlar yaşayan Ali Tunç ise yaptığı konuşmada, Spor Bilimleri Fakültesinin geçmişten bugüne önemli bir yükseköğretim kurumu haline geldiğini belirterek, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Tunç, “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, eski adıyla BESYO, gerçekten Türkiye’de marka olmuş bir yükseköğretim kurumu. Böyle değerli ve vefalı arkadaşlarla çalışmaktan gurur duyuyorum. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

37 yıllık meslek hayatını geride bırakan Ali Tunç, meslektaşlarının düzenlediği veda programıyla çalışma arkadaşlarıyla vedalaşırken, fakülte yönetimi ve akademisyenler tarafından kendisine takdim edilen hediyelerle onurlandırıldı.

Haber: Dursun Suna