  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyayı şoke eden nükleer gelişmeye tepki

Alman devi Ford Explorer artık tamamen elektrikli! Piyasaya çıktı: fiyatlarındaki fark ne merak konusu oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar'da.. Sürpriz ziyaret!

Müfteri Yusuf Ziya Özcan'dan başka ne beklenir? Koltuğa oy vermeye destek çıktı

Depremde ağır hasar gördü! Cami ve minaresi iş makinesiyle yıkıldı

O ülke Türkiye'den satın alıyor! Müthiş gelişmeyi duyurdular: Harekete geçtiler! Tam 500 milyon dolar

Altın fiyatları: Tedirgin eden çıkış! Altını olanlar, altına yatırım yapanlar haftaya altın bu rakamlarda! Çok kritik

Maç bitti, ortalık karıştı! Hakeme saldırdılar

Hem çekiyor "hadi oradan", hem kalkamıyor masadan... 10 numara konuştun Temel Bey ama icraat sıfır

Fransa'da bakanlara flaş talimat: Ortalıkta görünmeyin
Gündem Sevilay Yılman'dan Muharrem İnce'ye ağır itham! Banka hesabı polemiği
Gündem

Sevilay Yılman'dan Muharrem İnce'ye ağır itham! Banka hesabı polemiği

Yeniakit Publisher
2023-03-27 00:33:00 -

Gazeteci Sevilay Yılman, katıldığı canlı yayında Memleket Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye banka hesabı çağrısında bulundu.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, tv100 ekranlarında yayınlanan Oğuz Haksever ile Günün Gündemi programında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çağrı yaptı. Yılman'ın çağrısına Memleket Partisi'nden cevap geldi.

İnce'ye banka çağrısında bulundu

Muharrem İnce hakkında ağır iddiada Yılman, "Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurduktan sonra iki hesapla yola çıkıyor. Birisi, Memleket Partisi'nin resmi banka hesabı. burası açık bunu gösteriyor. Buradan kendisine çağrı yapıyorum, 'Muharrem Bey kendi hesabınızı lütfen açın, zaman zaman maalesef yetmediği için ödemeler ve harcamalar, kendi şahsi banka hesabınızdan partiye destek olmuşsunuz.' ifadelerini kullandı.

Yılman'a cevap

Sevilay Yılman'ın iddialarına yanıt veren Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal ise şu sözlere yer verdi:

"Burada çok büyük bir ağır itham var. Cumhurbaşkanı adaylarının bütün mal varlıkları, banka hesapları zaten YSK’ya veriliyor. YSK bunları inceliyor. Eğer bir problem varsa beyan edilmeyen bir hesap varsa YSK cumhurbaşkanı adayına ‘Bunu düzelt’ diyor, bizi denetleyecek olan YSK’dır. Parti hesaplarımız açık, şahsi hesaplarının hepsini şu an YSK’ya vermiş durumda."

Sevilay Yılman'dan skandal ifadeler! Şehide 'zavallı adam', teröristlere 'iki genç kız' dedi
Sevilay Yılman'dan skandal ifadeler! Şehide 'zavallı adam', teröristlere 'iki genç kız' dedi

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sevilay Yılman'dan skandal ifadeler! Şehide 'zavallı adam', teröristlere 'iki genç kız' dedi

Tarkan'a öyle hafızlara böyle! Sevilay Yılman'ın maskesi düştü
Tarkan'a öyle hafızlara böyle! Sevilay Yılman'ın maskesi düştü

Gündem

Tarkan'a öyle hafızlara böyle! Sevilay Yılman'ın maskesi düştü

Sevilay Yılman: Sana ne Ayşenur Arslan
Sevilay Yılman: Sana ne Ayşenur Arslan

Medya

Sevilay Yılman: Sana ne Ayşenur Arslan

HDP’ye dümen kıran Sevilay Yılman, 7 yıl sonra gerçeği gördü: Mükemmel ötesi!
HDP’ye dümen kıran Sevilay Yılman, 7 yıl sonra gerçeği gördü: Mükemmel ötesi!

Medya

HDP’ye dümen kıran Sevilay Yılman, 7 yıl sonra gerçeği gördü: Mükemmel ötesi!

Bazı ezik dindarlar, Sevilay Yılman kadar olamadı! O ahlaksıza haddini böyle bildirdi
Bazı ezik dindarlar, Sevilay Yılman kadar olamadı! O ahlaksıza haddini böyle bildirdi

Medya

Bazı ezik dindarlar, Sevilay Yılman kadar olamadı! O ahlaksıza haddini böyle bildirdi

CHP'li yazar Sevilay Yılman'dan bomba "Erdoğan" itirafı! Resmen yer yerinden oynayacak
CHP'li yazar Sevilay Yılman'dan bomba "Erdoğan" itirafı! Resmen yer yerinden oynayacak

Medya

CHP'li yazar Sevilay Yılman'dan bomba "Erdoğan" itirafı! Resmen yer yerinden oynayacak

Sevilay Yılman ile Murat Gezici SADAT'ı tartıştı! İkisi de birbirini FETÖ'cülükle itham etti...
Sevilay Yılman ile Murat Gezici SADAT'ı tartıştı! İkisi de birbirini FETÖ'cülükle itham etti...

Medya

Sevilay Yılman ile Murat Gezici SADAT'ı tartıştı! İkisi de birbirini FETÖ'cülükle itham etti...

CHP kontenjanından bankacılık yapan Sarı ile Sevilay Yılman tartıştı!
CHP kontenjanından bankacılık yapan Sarı ile Sevilay Yılman tartıştı!

Siyaset

CHP kontenjanından bankacılık yapan Sarı ile Sevilay Yılman tartıştı!

CHP'li Sevilay Yılman'ı çıldırttılar! O gelişme, isyan ettirdi
CHP'li Sevilay Yılman'ı çıldırttılar! O gelişme, isyan ettirdi

Medya

CHP'li Sevilay Yılman'ı çıldırttılar! O gelişme, isyan ettirdi

Sevilay Yılman: Akşener, Kılıçdaroğlu'na ağır şartlar sundu
Sevilay Yılman: Akşener, Kılıçdaroğlu'na ağır şartlar sundu

Gündem

Sevilay Yılman: Akşener, Kılıçdaroğlu'na ağır şartlar sundu

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!
Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

Gündem

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23