Sevilay Yılman'dan Muharrem İnce'ye ağır itham! Banka hesabı polemiği
Gazeteci Sevilay Yılman, katıldığı canlı yayında Memleket Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye banka hesabı çağrısında bulundu.
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, tv100 ekranlarında yayınlanan Oğuz Haksever ile Günün Gündemi programında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çağrı yaptı. Yılman'ın çağrısına Memleket Partisi'nden cevap geldi.
İnce'ye banka çağrısında bulundu
Muharrem İnce hakkında ağır iddiada Yılman, "Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurduktan sonra iki hesapla yola çıkıyor. Birisi, Memleket Partisi'nin resmi banka hesabı. burası açık bunu gösteriyor. Buradan kendisine çağrı yapıyorum, 'Muharrem Bey kendi hesabınızı lütfen açın, zaman zaman maalesef yetmediği için ödemeler ve harcamalar, kendi şahsi banka hesabınızdan partiye destek olmuşsunuz.' ifadelerini kullandı.
Yılman'a cevap
Sevilay Yılman'ın iddialarına yanıt veren Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal ise şu sözlere yer verdi:
"Burada çok büyük bir ağır itham var. Cumhurbaşkanı adaylarının bütün mal varlıkları, banka hesapları zaten YSK’ya veriliyor. YSK bunları inceliyor. Eğer bir problem varsa beyan edilmeyen bir hesap varsa YSK cumhurbaşkanı adayına ‘Bunu düzelt’ diyor, bizi denetleyecek olan YSK’dır. Parti hesaplarımız açık, şahsi hesaplarının hepsini şu an YSK’ya vermiş durumda."
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