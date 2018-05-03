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Sevilay Yılman'dan bomba iddia: CHP'nin adayı...

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağını öne sürdü.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:23
Sevilay Yılman'dan bomba iddia: CHP'nin adayı...

Gazeteci Sevilay Yılman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağını iddia etti.

TÜM ÜYELER DAVET EDİLDİ!

Yılman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP yi iyi bilen gazeteci olarak öngörümden hareketle söylüyorum; Aday Muharrem İnce. Neye dair bu öngörün" diyorsanız;Öğrendim ki adayın açıklanacağı Cuma gününe tüm üyeler davet edilmiş.Belli ki bu aday örgütte heyecan yaratacak CHP kökenli biri! Bu da İnce den başkası olamaz!" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:23
  1. Sevilay Yılman
  2. Muharrem İnce
  3. CHP

YORUM YAZ

  • bozerenbozeren50 dk önce
    :) kk herhalde muharrem beyi harcamayı kafasına koymuş. aday olup kazanamasın, silinip gitsin diyor. aynen sarıgül formülü.
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