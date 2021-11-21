Sevilay Yılman ve Bengisu Karaca 'yuh' dedirtti! 'Fırsatçı' ev sahiplerini destekleyip fahiş kira zamlarını savundular

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Habertürk yazarları; Sevilay Yılman, Bengisu Karaca, Nagehan Alçı ve Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'nin katlımı ile yayınlanan HT Masa programında, fırsatçı ev sahipleri üzerinden AK Parti iktidarı hedef alındı.

'Ev sahipleri haklı'

Bir süredir, bazı fırsatçı ev sahipleri tarafından kiralık dairelere fahiş zamlar yapıldı. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, fırsatçılık yapan ev sahiplerini destekleyerek, iktidarı hedef aldı: "Şu an bütün ev sahipleri ve kiracılar bierbirine girmiş durumda. TÜİK'in verilerine göre açıklanan zam oranı, ev sahiplerini mutlu etmiyor. Ev sahibi haksız mı? Hayır değil. Çünkü gerçek enflasyon o değil."

Nihal Bengisu Karaca da, Yılman'ın sözlerine destek vererek, "Çünkü kira geliri bir geçinme aracı. Yani ev sahiplerini de dünyanın en iğrenç insanları gibi gösteren bir mantık var." ifadelerini kullandı.