Sevilay Yılman ile Nihat Genç çarpıştı!

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT), Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması büyük bir faciaya neden oldu.

Tren kazasında, 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan kazayla ilgili en dikkat çekici açıklamalar ise ünlü gazeteci-yazar Nihat Genç'ten geldi.

Genç, YHT kazasının, "kaza" olmadığını belirttiği mesajlar paylaşarak, olayın arkasında FETÖ olduğunu ima etti.

Daha önce "Çarpışma" dizisinde bazı FETÖ simgeleri kullanıldığına dair yazılar kaleme alan Genç, YHT kazası ile Çarpışma dizisi arasında bağ kurdu. Dizide kazanın tarihinin subliminal mesaj olarak daha önceden verildiğini belirtti.

Nihat Genç'e cevap Sevilay Yılman'dan geldi

Nihat Genç'in, iş adamı Turgay Ciner'in sahibi olduğu Show TV kanalında yayınlanan Çarpışma dizisine yaptığı bu suçlamalara, aynı grubun sahibi olduğu Habertürk'te köşe yazarı olan Sevilay Yılman'dan yanıt geldi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Nihat Genç'in sosyal medyada Çarpışma dizisiyle ilgili yazdıklarına köşesinde tepki gösterdi.

Genç'in sözlerini "zırvalık" olarak değerlendiren Yılman, "Adam ne yaptığını bilmez bir halde olduğu için farkında olmayabilir ama onun bu zırvalıklarını alıp haber diye okuruna sunan, paylaşan herkes bilmeli ki; FETÖ ile mücadeleyi Nihat Genç ve onun gibilerin yaptığı şekilde karikatürize etmek ancak FETÖ’yü sevindirir" dedi.

Sevilay Yılman "Akıl hastanesine yatırılmalı" dedi

Sevilay Yılman "Allah şifa versin ama Nihat Genç’i galiba kaybettik!" başlığını taşıyan yazısında şu ifadeleri kullandı;

"Belli ki Nihat Genç’in psikolojisi iyi değil. Kesinlikle bir an evvel önlem alınmalı. Allah korusun ama biraz daha geç kalınırsa iş başka bir şeye dönüşebilir. Mesela kendine ya da etrafına zarar verebilir. Bence bunun olmaması için sevenlerinin, yakınlarının yapması gereken tek şey Nihat Genç’i acilen bir Bimarhane’ye (Osmanlıcada Akıl Hastanesi) sevk ettirmek olmalı."

Sevilay Yılman'a zehir zemberek sözler

Çarpışma dizisine yönelik suçlamalarının arkasında duran Nihat Genç ise Sevilay Yılman'ın bu sözlerini sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Yılman'a çok ağır sözlerle yüklenen Genç, "Habertürk yazarı Sevilay kişisi hakkımda atıp tutmuş, bizi tımarhaneye sevk etmiş, ben kendisine tımarhaneye sevk yazısı vermiyorum çünkü zaten orada, kovuşunda yalnız değil, bir kendine bir de Nagehan Alçı'ya baksın bir de diğer komşuları Altaylı ve Bardakçı'nın yediği dayaklara..." diye yazdı.

Genç şöyle devam etti;

"İki. Bir de yedi uzun yıl Fetöcü savcıları ekrana çıkartan Ciner'in Habertürk TV'sine baksın. Bir kaç hafta önce Çarpışma dizisinin piarını yapmıştın kaç para almıştır diye de merak etmiştim, bu yazısıyla 'duygusallığı' anlaşıldı.

Üç. Sevilay kişisi yürekleri yetiyorsa Çarpışma dizisi cevap versin mahkemeyle olur beni karşılarına alarak olur niye araya giriyorsun. Bu dizide Fetöcü şifreleriyle suç üstü yakalandılar ve tekrarında şifreleri çıkartmak zorunda kaldılar.

Dört. Fetö şifresiyle suçüstü yakalanan bu diziyi savunana biz ne diyelim şimdi, Şam Şeytanı. Fetö'nün sümüğünde osuruğunda tırnağında büyüyen mikroorganizmalar şimdi yazar mı olmuş Nihat Genç'e cevap mı veriyormuş, senin boyun ne posun ne?

Beş. Eski helalara koku gelmesin diye deliğe tahta tıkaç konurdu, ne zamandan beri Fetöcüler'in hela tıkaçlığına soyundun?

Altı:Ne zamandan beri Fetöcüler'in b...klarını silip süpürmeye sonra tadına bakmaya başladın? Gazete köşeni Fetöcülerin hacet yani rahatlama yeri yapmaya utanmıyor musun?

Yedi: Size tavsiyem Fetöcülerin idrar dışkı ve pis kokularından biraz uzak durun, ya da bu kokular sizi niye cezbediyor, pislik gidermek için memlekette savcılar var hukuk var olmadı kağıt havlu var.

Sekiz: Fetöcüler'in helalarını galvanizlemek nikelajlamak niye özellikle sana düştü?

Bu yazınızla daha iyi anladım ki Fetöcüler'in ince ve uzun bağırsaklarında çok uzun bir ömrünüz olmuş, artık salıver kendini, artık düş sıcacık bulaşık kaygan pis bakterisi bol mikroplu şey!

Dokuz: O sıcacık bağırsaklar hukuki sıhhı tıbbı solüsyon çözülecek bir gün düşeceksiniz, ve millet görecek b...k yüzünüzü!"