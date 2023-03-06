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Gündem Sevilay Yılman: Akşener, Kılıçdaroğlu'na ağır şartlar sundu
Gündem

Sevilay Yılman: Akşener, Kılıçdaroğlu'na ağır şartlar sundu

Habertürk canlı yayınında konuşan Sevilay Yılman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le konuştuklarını anlattı. Yılman, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na ağır şartlar sunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 01:40:00 -

Altılı masanın son toplantısı muhalefeti darmaduman etti. Gardı düşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtı cephenin adayının kim olacağı merak edilirken gündemi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla hareketlendi.

Kılıçdaroğlu'na ağır şartlar

Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen Habertürk TV yorumcusu Sevilay Yılman İyi Parti lideriyle konuştuğunu açıkladı.

Muhalefette aday polemiklerinin ve güç mücadelesinin sertleştiği son günlerde Yılman, Akşener'in kendisine söylediklerini canlı yayında açıkladı.

İşte Akşener'in Yılman'a yaptığı açıklama:

"Olayların bu noktaya gelmesini istemezdim. Kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer masa ya da Kemal Bey, milletin bu talebine (İmamoğlu ya da Yavaş) olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim."
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