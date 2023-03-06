Sevilay Yılman: Akşener, Kılıçdaroğlu'na ağır şartlar sundu

Altılı masanın son toplantısı muhalefeti darmaduman etti. Gardı düşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtı cephenin adayının kim olacağı merak edilirken gündemi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla hareketlendi.

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Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen Habertürk TV yorumcusu Sevilay Yılman İyi Parti lideriyle konuştuğunu açıkladı.

Muhalefette aday polemiklerinin ve güç mücadelesinin sertleştiği son günlerde Yılman, Akşener'in kendisine söylediklerini canlı yayında açıkladı.

İşte Akşener'in Yılman'a yaptığı açıklama:

"Olayların bu noktaya gelmesini istemezdim. Kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer masa ya da Kemal Bey, milletin bu talebine (İmamoğlu ya da Yavaş) olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim."

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