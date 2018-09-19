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Sevgisizlik bodur bırakabiliyor

Çocukluk çağında boy kısalığı daha ciddi bir hastalığın habercisi olabildiği gibi, bazı hastalıklar da boyun uzamasını ciddi oranda engelleyebiliyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:55
Sevgisizlik bodur bırakabiliyor


Çocukluk çağında büyümede duraklama veya boy kısalığı altta yatan hastalığın ilk belirtisi olarak kabul ediliyor. Ayrıca, bağırsak sistemi hastalıkları, doğumdan kalp hastalıkları, kronik diyare, talasemi ve böbrek hastalıkları gibi birçok hastalıkta uygun tedavi yapılmazsa boyun kısa kalması bekleniyor. Sevgi yoksunluğu da sebepler arasında sayabiliriz.

Bebeklikte ilk 1 - 1.5 yaşına kadarki beslenme boy ortalamasını belirliyor. Boy uzaması 18 - 19 yaşa kadar sürüyor.

Özellikle hayatın ilk yıllarında geçirilen beslenme bozukluğu daha sonraki yaşlarda boy kısalığına yol açabiliyor. Uzun süren beslenme bozukluğu olan çocukta önce kilo düşüyor sonra boy kısa kalıyor. Sağlıklı büyümek ve bodurluğu önleyebilmek için sağlıklı bir beslenme ilk koşul.

Bazı çocukların boyları kısa ancak büyüme hızları normaldir. Bir kısmının anne ve babası da kısa boylu olup kalıtsal faktörler ön plandadır. Patolojik yani tedaviye ihtiyacı olan grubun oranı ise sadece %15 - 20’dir. Bunlarda boy kısa ve büyüme hızı düşüktür. Türkiye'de uzun süreli beslenme bozukluğu sonucu gelişen ve bodurluk oranı %12 -16’dir.

Doğum kilosu ve boy

Türkiye'de yılda dünyaya gelen 1 milyon 250 bin çocuğun 37 bin 500'ü 2,5 kilonun altında doğuyor. Bunlar arasında kısa boylu kalanların sayısı ise 2 bin 250. Düşük doğum tartılı çocukların %10 - 15'i kısa boylu kalıyor. Bu çocuklarda tipik bir bulgu, zayıf ve iştahsız olmaları, üçgen bir yüze ve zayıf bir görünüme sahip olmaları.

Boy hesaplama yöntemi

Erişkin insanda normal beklenen boy için basit bir hesaplama yöntemi:

Kız çocuk için; anne ve baba boyunun toplamından 13 çıkarılacak, çıkan sonuç ikiye bölünecek. Ortaya çıkan sayı, çocuğun olması gereken boy uzunluğunu verir.

Erkek çocuk için anne ve baba boyunun toplamına 13 eklenecek, çıkan sonuç ikiye bölünecek.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 14:55
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