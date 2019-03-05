0553 313 94 23

Sevgilisini etkilemek isterken yurdu yaktı!

Rusya’nın Omsk kentinde, eski sevgilisini etkilemek amacıyla, yurtta yangın çıkartıp içeridekileri kurtardıktan sonra kahraman olma planları yapan bir adam yurdu yaktı. Olay sonrası beş kişi hastaneye kaldırılırken alkollü adamın hapis cezası alması bekleniyor.

05 Mart 2019 Salı 17:14
Sevgilisini etkilemek isterken yurdu yaktı!

Rusya’nın Omsk kentinde ‘talihsiz bir Romeo’nun, kalbini yeniden kazanmak için eski sevgilisinin kaldığı yurtta yangın çıkartıp içeridekileri kurtardıktan sonra kahraman olma planları suya düştü. Yurttaki yangın sonucunda beş kişi hastaneye kaldırıldı. ‘Romeo’ da kundakçılık suçundan beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya.

Omsk'ta bir kişi, eski sevgilisi yeniden birlikte olmak isteyen ancak reddedilme korkusuyla genç kızın karşısına çıkamayınca tehlikeli bir yönteme başvurdu. Alkollü adam, yangından içeridekileri kurtararak kahraman olacağı düşüncesiyle genç kızın kaldığı yurttaki bir alanda yangın çıkardı. Ancak planlar ters gitti, yangın büyüdü ve nihayetinde de itfaiye geldi. Yangın sonucunda karbonmonoksitten zehirlenen ikisi çocuk beş kişi hastaneye kaldırıldı.

Hapis cezası alabilir

Polis daha sonra ‘Romeo'yu yakınlarda bir kafede yakaladı. Olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı. Holiganlık olarak değerlendirilen olayda, yangını çıkaran kişi kundakçılık suçundan beş yıla kadar hapis cezası alabilir.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:14
  1. Rusya
  2. yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan çok sert Venezuela açıklaması! "ABD, Latin Amerika'yı Venezuela üzerinden şekillendiriyor"
    1. Rusya'dan çok sert Venezuela..
    2. Bakan Akar'dan net mesaj: KKTC orada..
    3. Huawei, Brüksel'de siber güvenlik..
    4. TFF Amedsporlu futbolculara acımadı
    5. Kırmızı bültenle aranıyordu! Komşu'da..
    6. Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC,..
    7. Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı..
    8. "Elektrik ve doğal gazda arz güvenliği..
    9. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    10. Emine Erdoğan'dan Yeşilay Haftası mesajı
    11. Sevgilisini etkilemek isterken yurdu..
    12. Soyunma odasında kavga! Yıldız isim..
    13. Van'da kadın cinayetine..
    14. Meksika'da polis tarafından kaçırılan..
    15. Kızını dövdüğü iddiasıyla damadını..
    16. Malezya'da Hazreti Muhammed'e..
    17. Yöresel ürünler pazarına ısıtma sistemi
    18. Denizli’de kristal uyuşturucu ele..
    19. Okula bağış karşılığında uzlaştılar
    20. Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Pedani..
    21. Fransa’da hapishanede terör saldırısı
    22. Kırmızı bültenle aranan şüpheli,..
    23. Döviz kurları
    24. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    25. Vali Memiş, Uzundere’de incelemelerde..
    26. Akademisyen ve öğrencilere MATLAB..
    27. Tatbikatta düşerek yaralanan AFAD..
    28. Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini..
    29. Kılıçdaroğlu: “Bay Kemal namuslu..
    30. Pamukkale’de eğlence mekanında kaçak..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar